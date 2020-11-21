Отлов собак в Приамурье: проблемы нового закона и агрессия со всех сторон

Нашумевший закон «Об ответственном обращении с животными» действует в России частично уже два года, полностью — с 1 января 2020 года. Внешне нацеленный на защиту животных, на деле он оказался не так хорош. В Амурской области за год на полноценную реализацию закона так и не нашлось желающих заниматься отловом собак и организовывать приюты. А зоозащитники увидели новые проблемы: они выступают против чипирования животных и их возврата на улицы после отлова.

Закон и беспорядок

Закон «Об ответственном обращении с животными» в России принят в конце 2018 года, но полностью вступил в силу в этом году. С 1 января 2020 года отлов безнадзорных животных должен происходить только по одному сценарию: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания». Убивать животных категорически запрещено (кроме случаев неизлечимого заболевания или смертельной травмы).

В Амурской области проблема безнадзорных животных стоит остро. В населенных пунктах ходят своры бродячих собак. Они пугают людей, а иногда и нападают на них. Люди порой тоже проявляют жестокость к животным, за которых некому заступиться. Новый закон должен был решить эти проблемы. Но пока это ему не удалось.

По данным областного управления ветеринарии, в 2020 году из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных выделили 10 млн рублей. К 3 ноября муниципалитеты освоили всего треть: 3,4 млн рублей. На эти деньги отловили 268 собак. 87 устроили в новые семьи, еще 87 животных стерилизовали, чипировали, а затем вернули на прежнее место обитания. До конца года область успеет освоить 70-75% суммы.

Результаты есть в Благовещенске (здесь отловили 119 из 268 животных), в пгт Прогресс, Свободном, Циолковском, Бурейском и Серышевском районах (там организовали службы по отлову и транспортировке животных без владельцев).

“ В 14 из 29 муниципальных образований так и не заключили муниципальные контракты по отлову, транспортировке и содержанию животных.

Это Шимановск и Зея, Михайловский, Ромненский, Мазановский, Ивановский, Сковородинский, Селемджинский, Зейский, Тындинский, Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский и Шимановский районы. В этих населенных пунктах нет специализированных организаций по отлову, приютов для животных и желающих всем этим заниматься.

Тем временем зоозащитники вообще выступают против принципа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания». По двум причинам: из-за биркования животных и их возврата на улицы после отлова.

Председатель общественной организации «Велес» Нина Стельмахова рассказала «Амур.инфо»:

— Биркование нужно чем-то заменить, потому что оно приводит к воспалению ушных раковин. Мы в своем ветеринарном кабинете снимаем эти бирки, лечим этих собак». Нельзя, по ее словам, и выпускать животных обратно на улицы после отлова. «Если у животного нет опекуна, куратора — ему на улице делать нечего. Животное за 40 дней понимает, что человек о нем заботится, а потом его снова выпускают на улицу. Причем не в тот район, где отловили, а куда придется. Стерилизованные животные с бирками – изгои, стаи их не берут. Кушают они, когда все уже наедятся и уйдут. Это жестоко и грустно.

“ Сейчас амурские зоозащитники готовят открытое письмо против биркования и будут собирать под ним подписи.

А вместо возврата животных на улицы они предлагают держать их в приюте, пока не найдутся новые хозяева. Для этого можно развернуть пиар-кампанию, создать сайт с фотографиями и данными отловленных животных. Тем, кто захочет их взять, предложить бонусы: например, ежегодную бесплатную вакцинацию животного.

Новый приют

До конца 2020 года власти рассчитывают открыть в Благовещенске крупный межмуниципальный приют для животных на 250 мест. Там смогут постоянно находиться безнадзорные животные из девяти южных районов — Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Бурейского, Архаринского и Завитинского, а также из Райчихинска и Прогресса. Такой же приют хотят создать в Шимановске, чтобы принимать бродячих животных из северных районов. Там сейчас просчитывают смету.

Но и эта инициатива кажется зоозащитникам странной.

— Для чего свозить животных с разных районов? Мало того, что при отлове мы не знаем, здорово ли животное, так еще и тащим их всех в один котел. Их что потом обратно что ли будут отвозить? Вы в это верите? Я — нет, — говорит Стельмахова.

Агрессия со всех сторон

Бродячие собаки — это реальная опасность в городе. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России от нападения животных страдает около 380-450 тыс. человек. В 2019 году после укусов было зафиксировано два случая бешенства у людей, один из них — в Амурской области.

В апреле 2019 года стая бродячих собак искусала 10-летнего мальчика в Благовещенске, ребенок чудом остался жив. В апреле 2020 года почтальоны в селе Чигири отказывались носить почту в дом по улице Восточной, 8 из-за того, что прикормленная жителями бродячая собака покусала почтальона. В июне читатели сообщали «Амур.инфо» про свору псов, которая бросалась на людей в районе ТЦ «От и До». В августе жительница Благовещенска рассказала, как бродячая собака накинулась на ее семилетнего сына в районе Моховой Пади и искусала ему спину.

— Собак за год меньше 100% не стало. В центре города каждый день гуляют стаи собак — раньше такого не было. Моя дочь каждый вечер гуляет с нашим ротвейлером и приходит в страхе из-за этих стай. Им с ротвейлером приходится пережидать в магазинах, пока собаки пройдут мимо, — отмечает зоозащитница Нина Стельмахова.

Агрессия работает в обе стороны. Люди тоже продолжают нападать на бездомных животных.

— И собаки, и кошки постоянно страдают от человека. Мы сейчас боремся с одним 70-летним живодером, который травит кошек в подвале своего дома. Выезжали на вызов, когда собаку просто расчленили и съели. Так там даже уголовное дело не возбудили, потому что человек, видите ли, кушать хотел. Выбрасывают животных постоянно. Переселенцы из ветхого жилья оставляют животных в бараках, даже не задумываясь. Я вот сейчас поеду кормить семью собак, которая была домашней и сейчас продолжает жить возле этого своего дома, который пока не снесли, — рассказала Стельмахова.

По ее мнению, отлов безнадзорных животных — это 30% вклада в решение проблемы. Важно заниматься просвещением людей. Еще в школах рассказывать детям, как надо обращаться с животными. Учить заботиться о кошках и собаках. Тем, кто хочет покормить бродячих животных, — покупать специальные корма, а не давать им объедки.

ВАЖНО

При встрече с бродячей собакой Нина Стельмахова советует:

— не махать руками, сумками

— замедлить шаг и спокойно пройти мимо

— не смотреть на собаку и не кричать на нее

— не наклоняться, чтобы не дать схватить себя за лицо

— если собака подбегает и лает, занизить голос и сказать: «Нельзя!» (команды «фу» собака может не знать).