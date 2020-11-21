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21ноября
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сегодня, 08:30 1

Бабушкам и дедушкам могут разрешить официально заменять родителей

Бабушкам и дедушкам могут разрешить официально заменять родителей
Фото: pixabay.com

Поправки в Семейный Кодекс и Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», по которым бабушки смогут официально заменять родителей, рассмотрит в первом чтении Государственная Дума. На сегодняшний день права бабушек и дедушек не регулируются законодательством, то есть фактически их права равны правам чужого человека.

Если поправки примут, бабушки и дедушки будут официально представлять родителей в случае их болезней или недолгого отпуска. В случае лишения родительских прав до назначения опекуна, ребенок сможет проживать с бабушкой или дедушкой.

— Перед включением законопроекта в повестку Госдумы, по традиции высказались региональные парламенты. В большинстве амурских депутатов проголосовали «за», — рассказали в пресс-службе Законодательного собрания области.

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#дети #закон

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Опять экономия "государственных средств".

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