Бабушкам и дедушкам могут разрешить официально заменять родителей

Поправки в Семейный Кодекс и Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», по которым бабушки смогут официально заменять родителей, рассмотрит в первом чтении Государственная Дума. На сегодняшний день права бабушек и дедушек не регулируются законодательством, то есть фактически их права равны правам чужого человека.

Если поправки примут, бабушки и дедушки будут официально представлять родителей в случае их болезней или недолгого отпуска. В случае лишения родительских прав до назначения опекуна, ребенок сможет проживать с бабушкой или дедушкой.

— Перед включением законопроекта в повестку Госдумы, по традиции высказались региональные парламенты. В большинстве амурских депутатов проголосовали «за», — рассказали в пресс-службе Законодательного собрания области.