Гороскоп на 21 ноября: Раков ждёт приключение, а Весам пора на прогулку с детьми
Восход Солнца: 07:53
Заход Солнца: 16:38
Солнце в Скорпионе.
Овен. Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей, развлечений, веселья. Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества.
Телец. День отмечен возрастанием жизненных сил. Большой заряд энергии будет способствовать исцелению и врачеванию. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди.
Близнецы. Общительность и коммуникабельность заметно усилятся, что позволит привлечь к проектам новых партнеров. Возможно появление влиятельных людей, которые на долгое время станут вашей поддержкой.
Рак. Оригинальные идеи могут оказаться весьма плодотворными. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе.
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Лев. Откажитесь от дальних поездок. Займитесь приведением дел в порядок. Будьте аккуратны и точны. Отношения с сотрудниками и начальством улучшатся.
Дева. Сегодня воздержитесь от установления новых контактов и активного общения. Не торопитесь принимать решения.
Весы. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку.
Скорпион. Не будьте тщеславны, избегайте поучений. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков.
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Стрелец. В этот день вы сможете вернуть в свой круг общения дорогого человека, с которым поссорились из-за недоразумения. Благоприятный день для улучшения материального положения.
Козерог. Постарайтесь избегать резких высказываний или необдуманных поступков. Внимательно отнеситесь к коллегам. В конце дня контакт с партнёрами наладится.
Водолей. Проявите решительность и предприимчивость в достижении цели. Ищите нестандартные пути решения проблем. Любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно.
Рыбы. Предстоит проявить организованность и целеустремленность, сосредоточиться на официальных планах и обязательствах. Проявите характерную для вас сдержанность.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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