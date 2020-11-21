Гороскоп на 21 ноября: Раков ждёт приключение, а Весам пора на прогулку с детьми

Восход Солнца: 07:53

Заход Солнца: 16:38

Солнце в Скорпионе.

Овен. Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей, развлечений, веселья. Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества.

Телец. День отмечен возрастанием жизненных сил. Большой заряд энергии будет способствовать исцелению и врачеванию. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди.

Близнецы. Общительность и коммуникабельность заметно усилятся, что позволит привлечь к проектам новых партнеров. Возможно появление влиятельных людей, которые на долгое время станут вашей поддержкой.

Рак. Оригинальные идеи могут оказаться весьма плодотворными. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе.

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Лев. Откажитесь от дальних поездок. Займитесь приведением дел в порядок. Будьте аккуратны и точны. Отношения с сотрудниками и начальством улучшатся.

Дева. Сегодня воздержитесь от установления новых контактов и активного общения. Не торопитесь принимать решения.

Весы. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку.

Скорпион. Не будьте тщеславны, избегайте поучений. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков.

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Стрелец. В этот день вы сможете вернуть в свой круг общения дорогого человека, с которым поссорились из-за недоразумения. Благоприятный день для улучшения материального положения.

Козерог. Постарайтесь избегать резких высказываний или необдуманных поступков. Внимательно отнеситесь к коллегам. В конце дня контакт с партнёрами наладится.

Водолей. Проявите решительность и предприимчивость в достижении цели. Ищите нестандартные пути решения проблем. Любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно.

Рыбы. Предстоит проявить организованность и целеустремленность, сосредоточиться на официальных планах и обязательствах. Проявите характерную для вас сдержанность.

Астролог: Вальдемар Небоходцев