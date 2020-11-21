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21ноября
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В медицинском центре Амурского ГПЗ протестировали волонтёров

В медицинском центре Амурского ГПЗ протестировали волонтёров
Фото: пресс-служба Амурского ГПЗ

В городе Свободном при содействии компании «Газпром переработка Благовещенск» проведено тестирование на коронавирусную инфекцию отряда волонтёров. В рамках акции #МыВместе ПЦР-тесты у добровольцев бесплатно взяли в медицинском центре НИПИГАЗа на Амурском ГПЗ.

Студенты с медицинской подготовкой привлечены в связи с нехваткой персонала в поликлиниках и больнице города Свободного в период пандемии коронавируса.

— Отдел по делам молодежи администрации города Свободного обратился к нам с просьбой организовать тестирование волонтеров, — рассказал заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов. — И мы решили этот вопрос максимально быстро.

Проведение тестов взял на себя медицинский центр Амурского ГПЗ, который обеспечивает комплекс противоэпидемиологических мероприятий на строящемся газоперерабатывающем предприятии.

— Мы активно взаимодействуем с муниципальными учреждениями здравоохранения, хорошо знаем ситуацию в городе и районе, а также проблемы с нехваткой персонала, - пояснил руководитель проекта по медицине «Согаз «Профмедицина» Юрий Балабанов. — Проведение ПЦР тестов для волонтеров – это только часть нашей совместной работы.

Тестирование прошло в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая объединяет волонтеров. Студенты старших курсов медицинских ВУЗов и училищ безвозмездно работают в медучреждениях города Свободного, помогают пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса.

— Сразу после получения результатов тестов отряд молодых медиков приступил к работе. Компании группы Газпром оперативно поддержали нашу инициативу, оказали помощь в организации тестирования, — пояснил координатор акции #МыВместе от администрации города Свободного Павел Чирикалов.

Один из волонтеров - студент 4 курса Свободненского медучилища Юрий Леушкин рассказал, что уже в первую волну коронавирусной инфекции оказывал помощь: по выходным дежурил на постах термометрии на въезде в город.

— Мы будущие медики и должны уже сейчас понимать, что это наша ответственность, раз мы выбрали эту профессию. У меня есть большое желание помогать и спасти как можно больше людей, — подчеркнул Юрий.

Медицинский центр Амурского ГПЗ, возведенный при непосредственном участии генерального подрядчика проекта строительства Амурского ГПЗ – АО «НИПИГАЗ», начал свою работу 10 июля 2020 года. Медцентр располагает 88 койками и оснащен современной ПЦР-лабораторией, рассчитанной на 2000 исследований в сутки.

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#помощь #производство #строительство #Амурский ГПЗ

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