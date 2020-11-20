В Приамурье за неделю зарегистрировали на 36 случаев заражения COVID-19 меньше

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В Амурской области за 47 неделю пандемии зарегистрировали 1 124 случая COVID-2019. Это на 36 случаев меньше, чем на прошлой неделе. Однако тенденции к снижению заболеваемости пока нет. А в 12 административных территориях даже зафиксировали рост количества случаев.

Больше всего заболевших нашли в Благовещенске и Свободном. А наиболее сильный рост оказался в Зее, Райчихинске и Белогорске. Больше всего симптомов приходится на ОРВИ — 71%, 19% болеют с пневмонией, а остальные 10% — переносчики, сообщает пресс-служба правительства области.

— На 10,8% снизилась заболеваемость в группе 65+. Это произошло благодаря ограничению их трудовой деятельности, — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Среди неработающего населения заболеваемость увеличилась на 10%, а среди работающего от 18 до 49 лет — на 20%. Среди детей показатель заболеваемости самый низкий. Поэтому запрет на массовые мероприятия в детских коллективах сохраняется, даже при праздновании Нового года.

Также Ольга Курганова сообщила, что с 17 ноября Роспотребнадзор не выдаёт контактным лицам персональные предписания. Теперь управление области ежедневно направляет в минздрав Приамурья одно предписание со всеми контактными лицами по субъекту.

Напомним, сегодня в Амурской области выявили 154 новых случая COVID-19.