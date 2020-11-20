Олегу Имамееву задали шестьсот вопросов

Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

Более 600 обращений поступило Олегу Имамееву в ходе прямой линии. Почти на сотню вопросов ответы дали сразу. Две с лишним сотни ответов были подготовлены позднее, специалистами профильных подразделений администрации.



Помимо пандемии и наличия лекарств в аптеках, жителей Благовещенска интересовали и другие темы. Много вопросов было задано относительно режима учебы для школьников. Тут мнения граждан разделились: в то время как одни настаивали на скорейшем введении дистанционного обучения, вторые говорили о том, что дистанционное обучение вводить не нужно.

Ряд автовладельцев выразили недоумение по поводу введения запрета на прогрев личных автомобилей с помощью устройств подогрева, которые питаются от электропроводов, протянутых из квартир.

Граждане интересовались как причинами запрета, так и механизмом его контроля.

— Удлинители и прочие самодельные устройства размещаются хаотично в зоне досягаемости, остаются брошенными на газонах, тротуарах, пешеходных зонах. Используемая подобным образом временная электропроводка не только нарушает внешний облик, но и несет угрозу жизни и здоровью людей, — пояснили в мэрии.

Также сообщалось, что с целью решения проблемы, администрация внесла в гордуму проект изменений в правила благоустройства города.

— Предлагаемый проект изменений не устанавливает тотальный запрет на прогрев транспортных средств с использованием электрооборудования, а устанавливает требования к размещению и устройству такой электропроводки, обеспечивающие безопасность ее эксплуатации и эстетический облик, — уточнили в администрации.

Также граждан очень интересовал вопрос, почему не во всех автобусах установлены боксы для выдачи бесплатных масок. На это в администрации сообщили:

— В 17 автобусах МП «Автоколонна 1275» размещены боксы для бесплатной выдачи пассажирам одноразовых масок, также получить маску можно у кондуктора автобуса. Однако обращаем ваше внимание, что выдача одноразовых масок пассажиров является правом, а не обязанностью перевозчика, в связи с чем пассажирам необходимо самостоятельно позаботится о собственной безопасности и приобрести маски в местах их продажи — аптеках, магазинах и так далее. В настоящее время на территории города Благовещенска нет нехватки средств защиты органов дыхания.

Ответы на все вопросы жители города могут найти на сайте мэрии Благовещенска.