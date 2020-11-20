В Приамурье снова снег: прогноз погоды на 21 ноября

В Белогорске и Завитинске переменная облачность, без осадков. Днём температура -7°С...-10°С, ночью -11°С…-13°С, ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Райчихинске переменная облачность, без осадков. Днём температура -6°С...-9°С, ночью -11°С...-12°С , ветер западный 4-10 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность, без осадков. Днём температура -5°С...-11°С, ночью -11°С...-13°С, ветер западный 3-9 метров в секунду.

В Свободном облачно, небольшой снег. Днём температура -7°С...-10°С, ночью -12°С. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, небольшой снег. Температура днём -9°С...-11°С, ночью -11°С...-12°С. Ветер западный до 9 метров в секунду.

В Зее пасмурно, небольшой снег. Температура днём -10°С...-13°С, ночью -11°С. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, снег. Днём воздух прогреется до -12°С, ночью похолодает до -17°С. Ветер северо-западный 5-11 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность, снег. Днём воздух прогреется до -14°С, ночью -19°С. Ветер северный до 9 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -10°С...-12°С, днём поднимется до -4°С …-6°С.