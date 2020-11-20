В Приамурье снова снег: прогноз погоды на 21 ноября
По сообщению Амурского гидрометцентра, 21 ноября в Приамурье переменная облачность, местами по северным районам небольшой снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный слабый, утром и днем порывы до 9-14 метров в секунду. Температура ночью -11°С...-16°С, по северу при прояснении -21°С...-26°С. Днём по северу области -6°С...-11°С, по северо-западу и северо-востоку области -14°С...-19°С, на юге области -4°С...-9°С.
В Белогорске и Завитинске переменная облачность, без осадков. Днём температура -7°С...-10°С, ночью -11°С…-13°С, ветер западный 4-9 метров в секунду.
В Райчихинске переменная облачность, без осадков. Днём температура -6°С...-9°С, ночью -11°С...-12°С , ветер западный 4-10 метров в секунду.
В Архаре переменная облачность, без осадков. Днём температура -5°С...-11°С, ночью -11°С...-13°С, ветер западный 3-9 метров в секунду.
В Свободном облачно, небольшой снег. Днём температура -7°С...-10°С, ночью -12°С. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду.
В Шимановске пасмурно, небольшой снег. Температура днём -9°С...-11°С, ночью -11°С...-12°С. Ветер западный до 9 метров в секунду.
В Зее пасмурно, небольшой снег. Температура днём -10°С...-13°С, ночью -11°С. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.
В Сковородине переменная облачность, снег. Днём воздух прогреется до -12°С, ночью похолодает до -17°С. Ветер северо-западный 5-11 метров в секунду.
В Тынде переменная облачность, снег. Днём воздух прогреется до -14°С, ночью -19°С. Ветер северный до 9 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.
В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -10°С...-12°С, днём поднимется до -4°С …-6°С.
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