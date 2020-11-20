Сын Валерии заработал миллионы на масках и термометрах

Шульгин рассказал подписчикам в Instagram, как ему удалось заработать деньги в пандемию, когда многие вынуждены были сидеть дома.

По его словам, его бизнес столкнулся с множеством проблем, когда закрыли границы, так как две его компании были связаны с продажей товаров из Китая. Как говорит Арсений, эта непростая ситуация подтолкнула его к росту. Он понял, что заниматься нужно тем, что актуально сейчас.

В апреле Арсений совместно с партнёрами создали бренд медицинских изделий, запустили производство антисептиков, а также начали выпускать под личным брендом защитные маски. Позже они наладили поставку медикоматов своего бренда в десятки продуктовых магазинов.

Как говорит Шульгин, в конце апреля они начали выпускать бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и другую технику.

Молодой человек признаётся, что перепробовал разные гипотезы, часть из которых принесли убытки, но в итоге бизнес начал приносить немалый доход.