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В Благовещенске во вторник снова ограничат движение на Калининском кольце

В Благовещенске во вторник снова ограничат движение на Калининском кольце
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья во вторник, 24 ноября в 10:00, ограничат движение на калининском кольце. Специалисты Благовещенской ТЭЦ продолжат ремонт водовода до вечера 26 ноября. Плановые работы проводят для бесперебойной работы сетей, сообщает пресс-служба администрации города.

Полностью перекроют дорогу между Новотроицким и Игнатьевским шоссе (въезд в город). В связи с этим временно изменится схема движения 14 автобусов: № 1, 2 К (2Кт), 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 39. В обратном направлении движение автобусов останется без изменений.

Маршрут № 1: Новотроицкое шоссе – Институтская – Дьяченко – Игнатьевское шоссе – Калинина –Тенистая – далее по утверждённому маршруту.

Маршрут № 2 К (2Кт): Тенистая (2К) – Калинина – Заводская – Мухина – Игатьевское шоссе – далее по утверждённым маршрутам.

Маршрут № 30: Институтская – Дьяченко – Игнатьевское шоссе – Калинина – Тенистая – далее по утверждённым маршрутам.

Маршруты № 4, 12, 25: Калинина – Заводская – Мухина – Игатьевское шоссе – далее по утверждённым маршрутам.

Маршрут № 8: Калинина – Пролетарская – Мухина – Игатьевское шоссе – далее по утверждённому маршруту.

Маршруты № 13, 26: Новотроицкое шоссе – Институтская – Дьяченко – Игнатьевское шоссе – Калинина – далее по утверждённым маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 22, 23, 31: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты № 24: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Кантемирова – далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршрут № 39: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – ул. Тенистая – далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Напомним, что первую часть кольцевой развязки уже перекрывали на этой неделе. А также в эти выходные, с 21 по 23 ноября перекроют четверть улицы Дьяченко в районе дома № 5.

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#дороги #мэрия #работа #транспорт

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