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сегодня, 17:17 0

В Амурской области выявили 154 новых случая COVID-19

В Амурской области выявили 154 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за сутки зарегистрировали 154 новых заражения COVID-19. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, выздоровели 117 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

С начала пандемии в регионе заболели 9 820 человек. 7 142 человека вылечились, 97 скончались.

Как сообщал ранее оперативный штаб при правительстве области, полторы сотни организаций области перевели работников 65+ на дистанционный режим работы. Тем временем, дозвониться в поликлиники Приамурья станет легче: в медучреждениях появятся колл-центры, в которых будут трудиться волонтёры.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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