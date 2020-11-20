В Амурской области выявили 154 новых случая COVID-19
В Приамурье за сутки зарегистрировали 154 новых заражения COVID-19. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, выздоровели 117 человек, летальных исходов не зарегистрировано.
С начала пандемии в регионе заболели 9 820 человек. 7 142 человека вылечились, 97 скончались.
Как сообщал ранее оперативный штаб при правительстве области, полторы сотни организаций области перевели работников 65+ на дистанционный режим работы. Тем временем, дозвониться в поликлиники Приамурья станет легче: в медучреждениях появятся колл-центры, в которых будут трудиться волонтёры.
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