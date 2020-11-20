Василий Орлов: «Ситуацию можно исправить только жёстким контролем»

В Амурской области увеличили число рейдов по соблюдению масочного режима. В Благовещенске рейды ежедневно проходят в учреждениях торговли, общепита и автобусах. За неделю уже составили 18 протоколов, сообщает пресс-служба правительства области.

По факту несоблюдения масочного режима в транспорте составили семь протоколов. На автовокзале составили ещё четыре протокола по той же статье и три — в общепите.

— Единственный способ снизить нагрузку на здравоохранение – это обязательное соблюдение предписаний Роспотребнадзора и распоряжений губернатора. Каждую неделю на штабе главы должны отчитываться о количестве штрафов. В регионах, где нарушителей масочного режима ловят чаще, чем у нас, наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. У нас приходится каждому объяснять, почему это важно. При таком отношении ситуацию можно исправить только жёстким контролем, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

С начала введения ограничительных мер составили 1 320 протоколов на общую сумму штрафов более четырёх миллионов рублей. Около тысячи выписали на физических лиц, почти 300 — на ИП. Остальные — на должностных и юридических лиц.

Напомним, что за отсутствие маски предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет – от 10 до 50 тысяч рублей и для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

В Благовещенске на соблюдение мер безопасности проверяют объекты торговли, транспорта, общепита и услуг. А на предприятиях также проверяют ведение журналов термометрии и дезинфекции. Недавно в связи с распоряжением губернатора стали проводить рейды по выявлению детей без сопровождения родителей.