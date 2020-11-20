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сегодня, 17:06 0

Отар Кушанашвили заявил, что Иосиф Пригожин ещё с 90-х должен ему крупную сумму денег

Отар Кушанашвили заявил, что Иосиф Пригожин ещё с 90-х должен ему крупную сумму денег
Фото: alexorg.biz

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин ещё с 90-х должен ему крупную сумму денег, пишет ФАН.

О долге Кушанашвили заявил на YouTube-канале «Что было дальше?». По его словам, Пригожин взял у него в долг крупную сумму денег и до сих пор не отдал. При этом телеведущий отметил, что у Иосифа Пригожина ещё 30 лет назад начались проблемы с деньгами.

Также он рассказал, что одалживал деньги композитору Игорю Крутому, который, по его словам, до сих пор на них живет. А в 2017 года Кушанашвили поссорился из-за долга с Гошей Куценко, который якобы уже 20 лет не возвращает ему три тысячи долларов.

«У них каждый год проблемы. Они все мне должны», — заявил Кушанашвили.

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#СМИ #финансы #шоу-бизнес

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