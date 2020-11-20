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сегодня, 17:30 1

Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в октябре 2020 года составил 68,8%

Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в октябре 2020 года составил 68,8%
Фото: пресс-служба Амурского ГПЗ

Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в октябре 2020 года составил 68,8 %. Завершены работы по теплоизоляции колонн установки разделения газа на первой технологической линии. Окончен монтаж технологических трубопроводов на первой установке выделения, сжижения и затаривания гелия. Аппаратные и закрытые распределительные устройства первой технологической лини подготовлены для передачи в Росэнергонадзор.

Также осуществляется проверка готовности подстанций первого пускового комплекса к подаче напряжения. Завершается монтаж оборудования, поставленного в навигацию 2020. Ведется установка частей холодного блока на постоянный фундамент на 4-й технологической линии. Завершен монтаж основных металлоконструкций на третьей и четвертой линиях. Производится монтаж оборудования и сборка металлоконструкций на пятой и шестой линиях.

Ведутся гидроиспытания трубопроводов на коммерческих узлах учета газа. Выполнены гидравлические испытания трубопроводов котельной административной зоны. Завершены испытания резервуарного парка водоочистных сооружений. Производятся гидроиспытания резервуаров запаса пожарной воды и шаровых резервуаров на товарно-сырьевой базе.

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#производство #строительство #Амурский ГПЗ

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 минут назад

    "ПРОГРЕСС ПО ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА АМУРСКОГО ГПЗ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ 68,8%"--такое ощущение, что дважды перевели на китайский и обратно, не только заголовок, но и текст....

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