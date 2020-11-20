Полторы сотни организаций области перевели работников 65+ на дистанционный режим работы

Фото: pixabay.com

В Амурской области 166 организаций перевели сотрудников в возрасте 65+ на дистанционный режим работы. 1 704 пенсионера теперь работают из дома.

— Наибольшее число работников переведены в Благовещенске – это 22 организации, в них трудится 1 081 человек. И отмечу, что в Шимановском, Ромненском и Серышевском районах на удалённый режим работы работники не переводились. Со всеми главами городов и районов это направление мы ведём детально уже в течение недели, — рассказала Елена Дуленова, начальник управления занятости населения Амурской области.

После Благовещенска по числу работников старше 65 лет второе место занимает Райчихинск (135 человек), Зея (108 человек), Белогорск (45 человек). Меньше всего таких сотрудников (один-два человека) в Октябрьском, Бурейском, Мазановском, Шимановском районах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.