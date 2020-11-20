Пелагея устроила войну с бывшим мужем за имущество на 5 млн долларов

Пелагея настаивает, что квартира в Москве стоимостью около 85 миллионов не подлежит разделу, так как была подарена ей мамой. А вот загородный дом за 50 миллионов был приобретен на общие деньги, в том числе и деньги артистки.

Хоккеист считает иначе: он тоже участвовал в приобретении квартиры, поэтому делить нужно по справедливости, ей — апартаменты в столице, ему — загородный дом.

Помимо этого, адвокаты Пелагеи настаивают на том, что все деньги супругов должны быть поделены пополам. Но у Телегина на счетах миллионы, а у самой артистки ничего нет, так как все доходы певицы поступают её матери, которая занимается финансовыми делами звезды. Следовательно, делиться придется только хоккеисту.

Друг Ивана Телегина рассказал, что Пелагея втягивает в свои разбирательства с мужем других людей. Она считает, будто бы муж записывал имущество на своих друзей, и теперь пытается поделить машины и недвижимость его приятелей, а также их девушек и мам.

Более того, певица хочет поделить даже те деньги Ивана, что были заработаны до свадьбы. По словам друга, Пелагея делит всё до мелочей и хочет оставить мужа без копейки.

По его подсчётам, она хочет получить при разводе от 2 до 5 миллионов долларов. Друг Телегина считает, что причина такого агрессивного отношения в том, что хоккеист уже устроил личную жизнь с новой девушкой.

Следующее заседание по делу о разводе состоится 3 декабря. Но точно будет ещё не последним.