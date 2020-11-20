Сосны и ели: в Амурской области начали заготавливать лесных красавиц к Новому году

В Приамурье начали заготавливать сосны и ели — традиционный атрибут Нового Года. Планируется заготовить 25 тысяч деревьев. Из них 10 тысяч продадут в областном центре и Благовещенском районе. Ёлочные базары в лесхозах откроются 10 декабря. А в администрации Благовещенска до 4 декабря принимают заявки на открытие точек продажи хвойных красавиц.

Заготавливают деревья на участках, которые подлежат очистке. То есть там, где прокладывают дороги, линии электропередач или минерализованные полосы, для защиты леса от пожаров. Также к празднику заготавливают деревья, которые подлежат вырубке во время ухода за посадками на землях сельхозназначения.

На заготовку новогодних деревьев уже вышли бригады Бурейского, Благовещенского, Шимановского и Завитинского лесхозов.

– За предпраздничный сезон заготавливаем и продаём примерно две тысячи сосен. Спрос на них есть, к Новому году разбирают практически всё, — рассказывает руководитель Завитинского лесхоза Алексей Бабич.

Благовещенский лесхоз подготовил для продажи ещё и ёлки в кашпо. Весной их можно будет высадить возле дома или на даче. Ёлочные базары откроются 10 декабря, сообщает пресс-служба минлесхоза Амурской области.

В администрации Благовещенска прошло заседание комиссии по проведению конкурса на размещение торговых точек по продаже хвойных деревьев. Всего приняли 50 заявок. Администрация проведёт повторный конкурс с 23 ноября по 4 декабря.

Заявки принимают по будням с 14:00 до 18:00 в управлении по развитию потребительского рынка и услуг на Ленина, 108/2, кабинет 104, телефон 99-18-08, 99-18-06. Вскроют конверты с заявками 7 декабря, а сам конкурс пройдёт в среду, 9 декабря.

Победители конкурса смогут разместить торговый объект в Благовещенске до 31 декабря. Комиссия оценит предложения участников по двум критериям. Это организация работы объекта и размер платы за право его размещения до конца года. С победителем в течение 10 дней заключат договор, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Напомним, что завтра, 21 ноября, в 12:00 в прямом эфире на сайте Амур.инфо разыграют сладкие призы и билеты в резиденцию Дедушки Мороза. Юных амурчан так же ждёт мастер-класс «тёплого эскимо» и танцевальный флешмоб. Напоминаем, что в праздники нельзя забывать правила противопожарной безопасности. Ещё вчера в Благовещенске начали монтировать праздничную иллюминацию. Также в Приамурье стартовала предновогодняя акция «Ёлка желаний». А в четверг, 18 ноября, в России отметили день рождения Деда Мороза.