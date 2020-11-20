В России полицейские смогут мгновенно выявлять нетрезвых водителей

Благодаря новейшему оборудованию сотрудники ГИБДД смогут мгновенно определять пьян ли водитель. При этом прибор будет показывать не только алкогольное опьянение, но и наркотическое.

— Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — Прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены, — рассказал РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Он также добавил, что индикаторы позволят сотрудникам ДПС за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Одни из этих приборов помогут определять наличие запрещённых веществ в слюне, другие в выдыхаемом водителем воздухе. Оборудование уже представили инспекторам.

Интересно, что один из них позволяет определить присутствие наркотиков в организме всего за 15 секунд.

В Амурской области любители сесть за руль, употребив горячительное, регулярно ловятся сотрудниками госавтоинспекции . Так, например, пару дней назад стало известно, что жителю Благовещенска предстоит заплатить за пьяную езду штраф в 200 тысяч рублей.