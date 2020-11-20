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сегодня, 16:16 0

Амурчанина задержали при попытке передать наркотики заключённым

Амурчанина задержали при попытке передать наркотики заключённым
Фото: pixabay.com

Сотрудники исправительной колонии № 3 пресекли попытку передать заключённым наркотики. Мужчину, который перекинул шприц с маслом каннабиса через забор, задержали, рассказали в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области.

Во время осмотра территории колонии сотрудники обнаружили подозрительный пакет. Находкой оказался шприц с маслом каннабиса. Содержимого оказалось больше 50 граммов, что приравнивается законом к крупному размеру.

Доставщика запрещённых веществ сотрудники колонии быстро нашли и задержали. Найденные наркотики и задержанного мужчину передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

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#происшествия

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