Амурчанина задержали при попытке передать наркотики заключённым

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Сотрудники исправительной колонии № 3 пресекли попытку передать заключённым наркотики. Мужчину, который перекинул шприц с маслом каннабиса через забор, задержали, рассказали в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области.

Во время осмотра территории колонии сотрудники обнаружили подозрительный пакет. Находкой оказался шприц с маслом каннабиса. Содержимого оказалось больше 50 граммов, что приравнивается законом к крупному размеру. Доставщика запрещённых веществ сотрудники колонии быстро нашли и задержали. Найденные наркотики и задержанного мужчину передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

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#происшествия

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zaretskaya