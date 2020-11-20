Оперативный штаб: в поликлиниках Приамурья появятся дополнительные телефоны

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Дозвониться в поликлиники Приамурья станет легче. Как сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, в медучреждениях появятся кол-центры, в которых будут трудиться волонтёры.

— Сейчас мы усиливаем работу по организации кол-центров, планируем подключить порядка 80 волонтеров. Планируется мобилизовать дополнительные телефоны и оповещение, чтобы минимизировать количество недозвонов в поликлиники. Что касается работы скорой помощи, то мы отработали с медакадемией и медицинским колледжем. На этой неделе трудоустраиваются 23 студента последних курсов медакадемии. Планируем дополнительно запустить десять бригад скорой, чтобы снизить время ожидания пациентами, — сообщила Светлана Леонтьева.

По информации правительства региона, сейчас в Приамурье действуют девять инфекционных стационаров на 1 680 коек, а также 25 провизорных госпиталей. Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 21,2 %. Есть дополнительный коечный фонд для пациентов, имеющих стабильную положительную динамику по КТ и клиническим показаниям, но пока имеют положительные результаты тестирования и по тем или иным причинам не могут ехать домой. Такие пациенты направляются в санаторий «Василек» и больницу восстановительного лечения.

На лечении находится 4 916 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении — 1 324 пациента, на амбулаторном — 3 592 пациента. В состоянии лёгкой степени тяжести находится 3 950 человек, средней степени тяжести — 735 человек, в тяжелом состоянии – 231 человек. На аппарате ИВЛ находится 24 пациента.

В медучреждениях региона имеется месячный запас средств индивидуальной защиты. Заключены контракты на дальнейшие поставки. Также ожидаются крупные поставки медикаментов, в частности, фавипиравира.

Около двух тысяч амурчан уже получили медпрепараты при амбулаторном лечении. В приоритете при выдаче лекарств — пациенты из группы риска (в возрасте 60+, а также с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом).

Глава Приамурья Василий Орлов обратил особое внимание на вопросы обеспечения транспортом лечебных учреждений.

— Решайте вопросы потребности в транспорте незамедлительно. Мы в этом году купили за счет разных источников около 85 единиц техники для лечебных учреждений. В текущей ситуации этого недостаточно, был выделен практически весь транспорт — около 20 машин — из гаража правительства, — сообщил Василий Орлов.