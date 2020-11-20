Капремонт путепровода по Загородной будет полностью завершен в декабре

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— Специалисты организации заменили 18-метровые и 12-метровые балки, провели устройство переходных участков и консолей, перенесли канализационный коллектор. Кроме этого, рабочие установили дорожные и тротуарные бортовые камни, колесоотбойные блоки, заменили асфальтобетонное покрытие, установили опоры освещения, провели устройство водоотводных лотков, смонтировали леерное пешеходное ограждение, а также барьерное ограждение на подъездных участках, — сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь путепровод выше на 50 сантиметров. Это сделали для проходящих железнодорожных составов, чтобы они не задевали несущих конструкций.