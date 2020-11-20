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сегодня, 15:55 1

Капремонт путепровода по Загородной будет полностью завершен в декабре

Капремонт путепровода по Загородной будет полностью завершен в декабре
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске практически завершен капитальный ремонт путепровода по Загородной. Объект ремонтировался в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовность путепровода к сдаче оценивается на 98 процентов, сообщает администрация города Благовещенск.

— Специалисты организации заменили 18-метровые и 12-метровые балки, провели устройство переходных участков и консолей, перенесли канализационный коллектор. Кроме этого, рабочие установили дорожные и тротуарные бортовые камни, колесоотбойные блоки, заменили асфальтобетонное покрытие, установили опоры освещения, провели устройство водоотводных лотков, смонтировали леерное пешеходное ограждение, а также барьерное ограждение на подъездных участках, — сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь путепровод выше на 50 сантиметров. Это сделали для проходящих железнодорожных составов, чтобы они не задевали несущих конструкций.

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#дороги #строительство #транспорт

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