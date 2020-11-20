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20ноября
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сегодня, 16:00 8

В Приамурье начал работу Центр управления регионом

В Приамурье начал работу Центр управления регионом
Фото: ЦУР

В Амурской области по поручению президента Российской Федерации появился Центр управления регионом (ЦУР). ЦУР – это координационный центр, главной целью которого является обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе.

Концепция ЦУРа: «Знаем — решаем — предотвращаем – информируем». Все обращения, поступившие от граждан, сотрудники центра формируют в комплексную картину проблем региона. Её ещё называют «тепловой картой», дальше идёт оптимизация процесса их решения.

— Мы можем видеть и анализировать всю проблематику на основе мониторинга социальных сетей, сообщений, выявляемых с помощью системы «Инцидент Менеджмент». На сегодняшний день мы видим, что рейтинг проблем возглавляют вопросы здравоохранения, ЖКХ, ремонта дорог. Также мы можем отдельно посмотреть проблематику по районам области, узнать, в чем конкретно заключается проблема, и следить за статусом ее решения, — рассказал руководитель Центра управления регионом Амурской области Дмитрий Тупиков.

Но, как говорят в руководстве новой службы, задача ЦУРа заключается не только в сборе, обработке и аналитике сообщений, жалоб и предложений, поступающих от жителей области. Одно из ключевых направлений работы — обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти.

— Социальные сети сегодня занимают свою важную нишу в жизни людей. Это нельзя игнорировать. Для удобства коммуникации с властью были созданы аккаунты органов исполнительной власти и муниципалитетов. Сегодня мы видим, что для решения многих проблем достаточно просто сообщить о них в аккаунт своего муниципалитета, министерства и это сообщение примут в работу. Мы планируем повысить эффективность данной работы в рамках ЦУР, нам важно, чтобы информация о проблеме была не только получена, но и решена органами власти в кратчайшие сроки. Сейчас мы уже начали выстраивать работу в этом направлении, — добавил Дмитрий Тупиков.

Первый Центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

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#Дальний Восток #жизнь #ЖКХ #медицина #налоги #областная власть #образование #производство #связь #финансы

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Не, надо не так. Надо - Центр регионального управления, ЦРУ...

    :))

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Кто это? Для чего они нужны? Они ж ничего не умеют

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Полезная кампания. Вот сейчас то точно жалобы граждан уйдут дальше урны в приемной администрации;)

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    Очередные "начальники". А могли бы на стройке пахать, чем штаны на мансарде просиживать и считать, что занимаются общественно-полезным делом.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ещё одни нахлебники на бюджет

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Пропала область. Аппарат гос. чиновников все шире.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Концепция ЦУРа: «Знаем — решаем — предотвращаем – информируем».

    Что конкретно решает ЦУР? Если у нас после дождей смывает асфальт с дорог - сотрудники ЦУРа поедут его восcтанавливать? Если в поликлиниках не хватает врачей - сотрудники ЦУРа поедут лечить больных? Если прорыв труб на сетях ЖКХ - сотрудники ЦУРа поедут их ремонтировать???? А то что в регионе проблемы с вышеперечисленными пунктами, это и без ЦУРа все знают!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Терминатор 6 минут назад

    Пропала область. Аппарат гос. чиновников все шире.

    Вася не понимает, что нужны не аналитики и начальники, а квалифицированные рабочие. Уже сейчас найти квалифицированного сотрудника - это огромная проблема в городе. Все кто с головой и руками валят отсюда.

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