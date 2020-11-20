В Приамурье начал работу Центр управления регионом

В Амурской области по поручению президента Российской Федерации появился Центр управления регионом (ЦУР). ЦУР – это координационный центр, главной целью которого является обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе.

Концепция ЦУРа: «Знаем — решаем — предотвращаем – информируем». Все обращения, поступившие от граждан, сотрудники центра формируют в комплексную картину проблем региона. Её ещё называют «тепловой картой», дальше идёт оптимизация процесса их решения.

— Мы можем видеть и анализировать всю проблематику на основе мониторинга социальных сетей, сообщений, выявляемых с помощью системы «Инцидент Менеджмент». На сегодняшний день мы видим, что рейтинг проблем возглавляют вопросы здравоохранения, ЖКХ, ремонта дорог. Также мы можем отдельно посмотреть проблематику по районам области, узнать, в чем конкретно заключается проблема, и следить за статусом ее решения, — рассказал руководитель Центра управления регионом Амурской области Дмитрий Тупиков.

Но, как говорят в руководстве новой службы, задача ЦУРа заключается не только в сборе, обработке и аналитике сообщений, жалоб и предложений, поступающих от жителей области. Одно из ключевых направлений работы — обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти.

— Социальные сети сегодня занимают свою важную нишу в жизни людей. Это нельзя игнорировать. Для удобства коммуникации с властью были созданы аккаунты органов исполнительной власти и муниципалитетов. Сегодня мы видим, что для решения многих проблем достаточно просто сообщить о них в аккаунт своего муниципалитета, министерства и это сообщение примут в работу. Мы планируем повысить эффективность данной работы в рамках ЦУР, нам важно, чтобы информация о проблеме была не только получена, но и решена органами власти в кратчайшие сроки. Сейчас мы уже начали выстраивать работу в этом направлении, — добавил Дмитрий Тупиков.

Первый Центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.