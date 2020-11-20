Главное «За неделю!»: приезд Юрия Трутнева, взрыв на судостроительном заводе, ДТП и обновлённый Хэйхэ

Пятница! Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Начнем с того, что в воскресенье 15 ноября в Благовещенск прибыл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента Российской Федерации Юрий Трутнев. Здесь он первым делом оценил ход реконструкции Благовещенского аэропорта. Корректировки проекта сдвинули сроки сдачи объекта с 21 года на 22-й, что не очень порадовало Юрия Петровича, но он тут же выразил надежду, что больше переносов не будет, и отметил, что проектные организации должны нести ответственность за срыв работ. Зато тепло был принят текущий план реконструкции благовещенской набережной. Полпред заметил, что, несмотря на готовность проекта в 69 процентов, город уже начал приобретать новый, неповторимый облик!

Финалом работы в Приамурье, конечно же, стало совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Сегодня я уже дал поручения министерству здравоохранения России и Роспотребнадзору прислать в Приамурье своих специалистов, чтобы помочь разобраться, что надо делать для того, чтобы люди своевременно получали квалифицированную помощь», — рассказал Юрий Трутнев.

Ну, в общем, развитие области ведётся, правительство это отмечает и поддерживает. Будем надеяться, что дальше — больше.

В среду, 18 ноября, в редакцию ИА «Амур.инфо» бывшие работники судостроительного завода сообщили о взрыве в одном из отсеков. «Считаю, что надо провести тщательную проверку. Как такое оказалось возможно? Тем более, что за пять лет это второй случай. Это наше старейшее прославленное предприятие, и техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна», — заметил глава региона Василий Орлов.

Что касается пострадавших, главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк заявил, что у двух пациентов, это мужчины 34 и 32 лет, зафиксированы ожоги разной степени локализации. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Амурчане получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные. Что касается пострадавшей 26-летней девушки, то она находится в наиболее тяжелом состоянии с 50 процентами ожогов. Наша редакция желает пострадавшим скорейшего выздоровления. Ребята, мы с вами!

ДТП с участием инкассаторского автомобиля произошло в областном центре в эту среду. Новость моментально стала резонансной и разлетелась по всем социальным сетям и информационным пабликам. Кто прав, кто виноват – видно на обнародованной записи видеонаблюдения. Ну и, пользуясь случаем, участников дорожного движения мы просим быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

В современных реалиях камеры наружного наблюдения иной раз могут стать хорошим «свидетелем». С недавних пор в областной столице появилось 15 новых остановок, оснащённых электронным табло. Чтобы обезопасить объекты от нападений вандалов, на них установили мощные видеокамеры. «Каждый павильон оборудован двумя высокоточными камерами французского производства, которые одинаково хорошо "пишут" и в дневное, и в ночное время. Радиус обзора каждой составляет ночью 15 метров, днём – 50, поэтому в поле зрения и сам павильон, территория остановочного пункта, и весь проезжающий и останавливающийся автотранспорт», – рассказал руководитель подрядной организации.

Эх, как быстро растут младшие братья. Иной раз они так разрастаются, что становятся больше и выше старших. Особенно такие изменения всегда хорошо видно после долгой разлуки. Так, чувствую, и будет у нас со встречей с городом-побратимом Хэйхэ, который закрыт от нас всех уже больше полугода. Инстаграм-аккаунт о жизни приграничного с Амурской областью города Хэйхэ разместил видео, на котором продемонстрировали, как преобразился город в отсутствие русских туристов. На видео показано, как в Хэйхэ декоративной подсветкой украсили большинство новых зданий, туристических объектов и даже мосты.