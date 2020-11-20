Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость
сегодня, 15:22 0

В минобразования Приамурья поступили противовирусные лекарства для учителей

В минобразования Приамурья поступили противовирусные лекарства для учителей
Фото: pixabay.com

В Амурскую область поступили медикаменты для 800 педагогов региональных колледжей и школ-интернатов. Лекарства для профилактики вирусных заболеваний предназначены для людей старше 50 лет. Скоро руководители образовательных организаций передадут лекарства преподавателям, сообщает пресс-служба правительства.

В министерство поступили назальные спреи, которые оказывают противовирусное, иммуномодулирующее и противовоспалительное действие. Препараты закупили на деньги резервного фонда области. Скоро для преподавателей закупят дополнительные медикаменты в таблетках.

— Также есть педагоги, возраст которых достигает 50 лет. Они находятся в особой зоне риска. Поэтому, для них меры профилактики необходимы, это предотвратит перерывы в образовательном процессе, — отметила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Для педагогов в муниципальных образовательных организациях приобрели более пяти тысяч препаратов. Они поступают через медицинские учреждения в территориях.

Сейчас на больничном или самоизоляции находятся 762 педагога. Руководителям образовательных организаций рекомендуют рассмотреть смешанную систему обучения.

Напомним, что 9 ноября в Благовещенске и Шимановском районе медики начали раздавать бесплатные лекарства пациентам, которые лечатся от коронавируса дома. В перечне — вильпрафен, виферон, гидроксихлорохин и арбидол.

Просмотров всего: 30

#коронавирус #дети #медицина #наука #областная власть #образование

распечатать


Коронавирус

Правительство Приамурья ожидает пять новых ПЦР-лабораторий для севера области
Коронавирус 12

В Приамурье по поручению Юрия Трутнева два дня работала специальная медицинская комиссия
В России и мире

Ольга Слуцкер рассказала о разводе и разлуке с детьми
Общество

Специалисты центра «Доброта» занимаются с детьми-инвалидами на дому
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь