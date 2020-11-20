В минобразования Приамурья поступили противовирусные лекарства для учителей

В Амурскую область поступили медикаменты для 800 педагогов региональных колледжей и школ-интернатов. Лекарства для профилактики вирусных заболеваний предназначены для людей старше 50 лет. Скоро руководители образовательных организаций передадут лекарства преподавателям, сообщает пресс-служба правительства.

В министерство поступили назальные спреи, которые оказывают противовирусное, иммуномодулирующее и противовоспалительное действие. Препараты закупили на деньги резервного фонда области. Скоро для преподавателей закупят дополнительные медикаменты в таблетках.

— Также есть педагоги, возраст которых достигает 50 лет. Они находятся в особой зоне риска. Поэтому, для них меры профилактики необходимы, это предотвратит перерывы в образовательном процессе, — отметила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Для педагогов в муниципальных образовательных организациях приобрели более пяти тысяч препаратов. Они поступают через медицинские учреждения в территориях.

Сейчас на больничном или самоизоляции находятся 762 педагога. Руководителям образовательных организаций рекомендуют рассмотреть смешанную систему обучения.

Напомним, что 9 ноября в Благовещенске и Шимановском районе медики начали раздавать бесплатные лекарства пациентам, которые лечатся от коронавируса дома. В перечне — вильпрафен, виферон, гидроксихлорохин и арбидол.