Правительство Приамурья ожидает пять новых ПЦР-лабораторий для севера области

За сутки в Амурской области тест на COVID-19 проходят 6000-6500 амурчан – это 700 исследований на 100 тысяч населения при норме в 200 исследований. Такая возможность в регионе есть благодаря пяти ПЦР-лабораториям, которые были приобретены в мае этого года, сообщает пресс-служба правительства области.

– С учётом того, что есть очерёдность на исследования, мы закупаем дополнительное оборудование. В том числе для Благовещенска для областной инфекционной больницы приобретаем автоматизированную станцию выделения нуклеиновых кислот, она одна может делать до 1000 исследований в сутки. Её поставку ожидаем, – рассказала зампред правительства Юлия Рябинина.

Преимущество новой станции в том, что часть работы будет делать робот.

– Станция предназначена для выделения нуклеиновых кислот из образцов биоматериала для их последующего исследования методом ПЦР. Преимущество этой станции в том, что выделение нуклеиновых кислот будет проводиться автоматически – роботом. На данный момент операторы этот трудоёмкий процесс выполняют в ручном режиме. Конечно, это позволит гораздо быстрее провести реакцию ПЦР и обследовать больше проб в одну постановку. Повысить производимость, позволяющую исключать ложные результаты. Процесс выделения нуклеиновых кислот автоматической станцией сокращается, в отличие от ручного, приблизительно на час-полтора. Также преимущество этой станции – это возможность использования реагентов отечественных производителей, – пояснила заведующая отделением лабораторной диагностики амурской областной клинической больницы Наталья Половица.

Также в области ожидают еще пять лабораторий мощностью до 500 исследований в сутки, которые отправят на север области. Тында, Зея, Сковородино, благодаря им, смогут делать анализы на местах, сейчас биоматериал отправляют в областную столицу.

– На сегодняшний день в регионе один из самых высоких в России показателей тестирования на 100 тысяч населения – 700 исследований на 100 тысяч населения при нормативе 200, – рассказала зампред правительства Юлия Рябинина.