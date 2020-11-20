Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе

Всё это по информации ФНС станет возможным благодаря Единому Государственному Реестру ЗАГС.

— ЕГР ЗАГС – это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем – переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии, — заявил на коллегии глава Федеральной налоговой службы Денис Егоров.

А его заместитель Виталий Колесников отметил, что созданный на базе ЕГР ЗАГС Единый регистр населения станет эталонным источником для хранения данный о физлицах.

— Пожалуй, он станет самым востребованным ресурсом о физических лицах буквально через год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств, которые будут востребованы при оказании услуг, при статистическом учете. Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны. Сейчас перепись проводится раз в 10 лет, что недостаточно при современных темпах развития, — отметил Виталий Колесников.