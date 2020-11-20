Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
В Росси перестанут выдавать свидетельства о разводе. Что касается свидетельств о браке, их собираются оставить, как символ торжественной церемонии. Об глава государственной налоговой службы рассказал на праздничной коллегии ко Дню работников налоговых органов.
Всё это по информации ФНС станет возможным благодаря Единому Государственному Реестру ЗАГС.
— ЕГР ЗАГС – это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем – переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии, — заявил на коллегии глава Федеральной налоговой службы Денис Егоров.
А его заместитель Виталий Колесников отметил, что созданный на базе ЕГР ЗАГС Единый регистр населения станет эталонным источником для хранения данный о физлицах.
— Пожалуй, он станет самым востребованным ресурсом о физических лицах буквально через год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств, которые будут востребованы при оказании услуг, при статистическом учете. Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны. Сейчас перепись проводится раз в 10 лет, что недостаточно при современных темпах развития, — отметил Виталий Колесников.
Просмотров всего: 197