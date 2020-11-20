Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:45 0

Панкратов-Чёрный заявил, что сам бы отписал квартиру Дрожжиной и Цивину

Панкратов-Чёрный заявил, что сам бы отписал квартиру Дрожжиной и Цивину
Фото: m.123ru.net

Уже больше месяца не утихают споры вокруг мошенничества с наследством Алексея Баталова, в которых обвиняют Наталью Дрожжину и Михаила Цивина. Александр Панкратов-Черный решил вступиться за пару и заявил в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что эти люди всегда готовы прийти на помощь.

Цивина и Дрожжину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Гитана Леонтенко, вдова Алексея Баталова, заявляет, что они украли у них с дочерью большие суммы денег и переписали на себя квартиру. Сама Дрожжина утверждает, что Леонтенко сама предложила заключить с ней договор пожизненной ренты, так как не хотела, чтобы квартира досталась старшей дочери Баталова.

Многие звезды рассказали о своём знакомстве с Дрожжиной и Цивиным. Светлана Светличная назвала их липучими и заявила, что пара пыталась втереться к ней в доверие.

А вот Александр Панкратов-Черный рассказал, что эти люди всегда готовы прийти на помощь. И если бы у него не было наследника, он сам бы отписал свою квартиру Дрожжиной и Цивину. Актёр не понимает, почему вдова Баталова ополчилась против своих бывших друзей и считает, что её могли ввести в заблуждение или подставить.

Панкратов-Чёрный также рассказал, что Наталья Дрожжина состоит в Гильдии актёров и именно она занималась там благотворительностью. Он вспомнил, что она приглашала его и Гошу Куценко в госпиталь Бурденко, где они выступали для раненых.

Просмотров всего: 36

#происшествия #шоу-бизнес

распечатать


Общество

В Приамурье за неделю из-за печек произошли три пожара

Происшествия 1

У благовещенца на автобусной остановке отобрали сотовый

В России и мире

Технический эксперт назвал причиной крушения самолёта Колтового утечку масла
Общество

На Сахалине полицейские задержали амурчанина, который делал «закладки»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь