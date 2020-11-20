Панкратов-Чёрный заявил, что сам бы отписал квартиру Дрожжиной и Цивину

Цивина и Дрожжину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Гитана Леонтенко, вдова Алексея Баталова, заявляет, что они украли у них с дочерью большие суммы денег и переписали на себя квартиру. Сама Дрожжина утверждает, что Леонтенко сама предложила заключить с ней договор пожизненной ренты, так как не хотела, чтобы квартира досталась старшей дочери Баталова.

Многие звезды рассказали о своём знакомстве с Дрожжиной и Цивиным. Светлана Светличная назвала их липучими и заявила, что пара пыталась втереться к ней в доверие.

А вот Александр Панкратов-Черный рассказал, что эти люди всегда готовы прийти на помощь. И если бы у него не было наследника, он сам бы отписал свою квартиру Дрожжиной и Цивину. Актёр не понимает, почему вдова Баталова ополчилась против своих бывших друзей и считает, что её могли ввести в заблуждение или подставить.

Панкратов-Чёрный также рассказал, что Наталья Дрожжина состоит в Гильдии актёров и именно она занималась там благотворительностью. Он вспомнил, что она приглашала его и Гошу Куценко в госпиталь Бурденко, где они выступали для раненых.