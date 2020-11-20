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сегодня, 14:51 0

Областной суд усилил жителю Приамурья наказание за убийство

Областной суд усилил жителю Приамурья наказание за убийство
Фото: pixabay.com

В августе 2020 года 62-летний житель села Дмитриевка получил семь с половиной лет в колонии строгого режима за убийство родственницы. Гособвинитель посчитал наказание за такое преступление слишком мягким и обжаловал приговор, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Суд встал на сторону обвинения и приговор ужесточили. К уже имеющимся 7 годам и 6 месяцам прибавили еще полгода. Чтобы раскаяться в содеянном у свёкра будет 8 лет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

После порции горячительных напитков амурчанин приехал в село Черемхово, чтобы обсудить разногласия со своей 36-летней невесткой. Мирным разговор не получился, свёкор выстрелил в родственницу. От полученных травм женщина скончалась.

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#суды

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