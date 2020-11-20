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В Приамурье за неделю из-за печек произошли три пожара

В Приамурье за неделю из-за печек произошли три пожара

В Амурской области из-за неправильной эксплуатации и неисправности печного отопления произошло три пожара всего за четыре дня. В этот понедельник, 16 ноября в Приамурье произошло сразу два пожара. В Зее горел гараж, а в селе Верхеблаговещенском загорелась частная баня. А в ночь на четверг, 19 ноября, неисправная печь привела к пожару в частном доме в Свободном.

Пожарные 10-й пожарно-спасательной части спасли гараж в городе Зея и предотвратили распространение огня на гараж рядом. При пожаре частично повредилась стена и потолок строения.

Поздно вечером в селе Верхеблаговещенском загорелась баня на частном подворье. Жильцы оставили растопленную печь без присмотра. Благовещенский пожарно-спасательный гарнизон ликвидировал открытое горение около 40 минут.

В ночь на 19 ноября неисправность печи привела к пожару в частном доме в Свободном. Пожарные пятой пожарно-спасательной части 20 минут тушили возгорание. Огонь повредил кровлю по всей площади дома, никто не пострадал.

Пожар из-за печи может возникнуть, когда люди спят, а это приводит к трагическим последствиям. Поэтому необходимо в отопительный период проверять исправность любого отопления. Нужно следить за исправностью печи и дымохода, чистить сажу, замазывать трещины и прогары глиняно-песчаным раствором, а также белить дымовую трубу на чердаке и выше кровли.

Даже исправную топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра и оставлять рядом малолетних детей. Также нельзя применять для розжига бензин, керосин и дизель. Не стоит топить печи, не предназначенные для этого углём, коксом или газом.

Чтобы избежать возгорания не нужно оставлять горючие вещества на предтопочном листе и сушить над печами одежду, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Напомним, что в этом году больше сотни пожаров произошло из-за неправильной эксплуатации печей отопления. А вчера, 19 ноября, в Благовещенске вспыхнул пожар в мебельном цехе.

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#МЧС #пожары #происшествия

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