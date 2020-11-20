У благовещенца на автобусной остановке отобрали сотовый

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Амурчанин 1978 года рождения лишился телефона после того, как незнакомый мужчина на автобусной остановке попросил у него сотовый, чтобы вызвать такси. Хозяин телефона сам позвонил в диспетчерскую службу, чтобы вызвать автомобиль, но ранее судимого 38-летнего мужчину такое развитие ситуации, видимо, не устроило.

Злоумышленник выхватил из рук потерпевшего телефон и скрылся. По горячим следам оперативники установили личность предполагаемого преступника, который уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. После недолгих поисков его задержали, он признался в содеянном. Похищенный сотовый телефон он уже успел продать, а деньги потратить. Сейчас сотрудники полиции разыскивают украденный телефон. По факту грабежа сотрудники следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовное дело.

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Mr. Mustard