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Дальневосточного аиста с раненым крылом прооперировали амурские ветеринары

Дальневосточного аиста с раненым крылом прооперировали амурские ветеринары
Фото: @ohotaamur

В Серышевском районе подобрали раненого дальневосточного аиста. Бродящую по заснеженным полям Серышевского района птицу заметил неравнодушный амурчанин. Охотоведы отловили пернатого при помощи специальной сети, причём птица даже не пыталась оказать сопротивление или улететь.

Аист переночевал в теплом курятнике инспектора районного охотнадзора, утром птицу отвезли на осмотр ветеринара в природный парк «Зейский». Ветврач подтвердил, что у аиста травма крыла, которая не пройдёт сама. Птицу прооперировали.

— Сейчас аист чувствует себя хорошо, на отсутствие аппетита не жалуется и охотно ест свежую рыбу. После операции его перевезли в Амурский эколого-биологический центр, где птица и будет зимовать. Решение о его дальнейшей судьбе специалисты будут принимать весной. К тому времени уже станет ясно, сможет ли аист когда-нибудь летать и жить в дикой природе, — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Специалисты управления по охране животного мира области поблагодарили неравнодушных амурчан, которые не проходят мимо погибающих птиц и зверей, а также сотрудников Амурского эколого-биологического центра, которые уже традиционно занимаются выхаживанием больных животных.



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#помощь #природа

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