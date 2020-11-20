В Госдуму внесён законопроект о цензуре иностранных компаний в отношении российских СМИ

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В Госдуму внесен законопроект, которые запрещает цензуру, направленную со стороны иностранных интернет-компаний к российским СМИ. Законопроект направлен на защиту прав российских граждан, а также на свободный поиск и получение информации, гарантированных 29 статьёй Конституции.

Правила работы интернет-компаний должны быть приведены в полное соответствие с российским законодательством. При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителями. Далее интернет-ресурс вносят в реестр нарушителей, а владельцу направляют документ с требованием прекратить нарушения. Если требование игнорируется, то вводится полное либо частичное ограничение доступа к интернет-ресурсу, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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