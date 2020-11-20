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20ноября
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сегодня, 12:47 0

Виктор Сухоруков рассказал, где хочет быть похоронен

Виктор Сухоруков рассказал, где хочет быть похоронен
Фото: kinotree.ru

Этот год забрал многих известных людей. Только в ноябре ушли из жизни Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, актеры Армен Джигарханян и Юрий Черкасов, телеведущий Александр Колтовой. Виктор Сухоруков после панихиды по Юрию Черкасову в театре Моссовета многое для себя решил, пишет PenzaInform.

69-летний Сухоруков похоронил уже многих коллег по театру и кино. Но говорит, что, когда сам уйдет из жизни, не хотел бы в театре пафосных прощаний и громких речей.

По его словам, он категорически против, когда ставят гроб на сцену. Ведь сцена — это игра и праздник, а не прощание. Будет намного торжественнее поставить гроб в коридоре или фойе.

Сухоруков уверяет, что ему все равно, где и как будут с ним прощаться. Но покоиться он хочет на кладбище своей любимой малой родины в Орехово-Зуево, где похоронены его родители, брат и крёстные.

Виктор Сухоруков является почетным гражданином Орехово-Зуева. Это звание было присвоено ему на 55-летие. Артист родился здесь 10 ноября 1951 года, тут же окончил школу. В сентябре 2016-го года в городе открылся бронзовый памятник артисту.

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#культура

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