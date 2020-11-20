На космодром Восточный прибыли спутники OneWeb

Фото: КЦ «Восточный»

В четверг Благовещенский аэропорт принимал Ан-124-100 – один из самых больших транспортных самолетов в России, который привез для космодрома 36 космических спутников. После этого специалисты космического центра Восточный выполнили перевозку аппаратов к месту хранения и подготовки к запуску, который намечен на декабрь 2020 года, сообщает пресс-служба космодрома.

Запуск будет происходить на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», и он станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный.

2 ноября на Восточный также было доставлено различное специализированное оборудование, необходимое для запуска космических аппаратов OneWeb. В соответствии с технологическим графиком работы по заправке разгонного блока проходят с 12 ноября по 1 декабря, после чего он будет доставлен в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для окончательной сборки головной части ракеты и подготовки к старту.

Заказчиком этой космической сделки выступает британская компания OneWeb, которая формирует группировку малогабаритных космических аппаратов, предназначенных для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. В настоящее время группировка спутников насчитывает 74 космических аппарата и продолжает наращиваться вплоть до планового количества в 110 единиц.

В ходе выполнения контрактов с французской компанией Arianespace и российско-французской «Старсем» британские спутники уже дважды были отправлены в космос. Запуск первых шести был выполнен 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур, где во всех случаях использовались точно такие же ракеты «Союз-2.1б» и разгонные ступени «Фрегат».