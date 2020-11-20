Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:27 0

На космодром Восточный прибыли спутники OneWeb

На космодром Восточный прибыли спутники OneWeb
Фото: КЦ «Восточный»

В четверг Благовещенский аэропорт принимал Ан-124-100 – один из самых больших транспортных самолетов в России, который привез для космодрома 36 космических спутников. После этого специалисты космического центра Восточный выполнили перевозку аппаратов к месту хранения и подготовки к запуску, который намечен на декабрь 2020 года, сообщает пресс-служба космодрома.

Запуск будет происходить на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», и он станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный.

2 ноября на Восточный также было доставлено различное специализированное оборудование, необходимое для запуска космических аппаратов OneWeb. В соответствии с технологическим графиком работы по заправке разгонного блока проходят с 12 ноября по 1 декабря, после чего он будет доставлен в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для окончательной сборки головной части ракеты и подготовки к старту.

Заказчиком этой космической сделки выступает британская компания OneWeb, которая формирует группировку малогабаритных космических аппаратов, предназначенных для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. В настоящее время группировка спутников насчитывает 74 космических аппарата и продолжает наращиваться вплоть до планового количества в 110 единиц.

В ходе выполнения контрактов с французской компанией Arianespace и российско-французской «Старсем» британские спутники уже дважды были отправлены в космос. Запуск первых шести был выполнен 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур, где во всех случаях использовались точно такие же ракеты «Союз-2.1б» и разгонные ступени «Фрегат».

Просмотров всего: 255

#космодром #космос #технологии

распечатать


Общество

Благовещенским дизайнерам и урбанистам дадут шанс воплотить свои идеи в разработке городской среды
Общество 4

На Восточном заправляют блок носителя для запуска спутников OneWeb
Общество 7

Молодая пара запустила на YouTube видеоблог и делится с амурчанами маршрутами своих путешествий
Общество 10

К 2030 году на газ перейдут посёлок Аэропорт, сёла Белогорье и Верхнеблаговещенское
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь