Технический эксперт назвал причиной крушения самолёта Колтового утечку масла

Легкомоторный самолет Колтового летел из Подмосковья в Рыбинск. Вскоре после взлёта у него загорелся двигатель, о чём пилот подал аварийный сигнал и попытался связаться с диспетчером. При посадке самолёта в поле произошло возгорание, из-за которого он и его спутница Наталья Климова погибли.

Точные причины крушения до сих пор неизвестны. Технический эксперт Юрий Антипов объяснил корреспонденту «ПолитЭксперта» возможные причины трагедии.

Следственным комитетом изначально рассматривались две версии: ошибка пилотирования и технические неисправности. Но эксперт отвергает версию об оплошности пилота.

По видео с места катастрофы Антипов пришёл к выводу, что в момент падения винт самолёта, скорее всего, не вращался.

Также он прокомментировал видео, когда самолёт Колтового пролетал над трассой. На записи видно, что за самолётом идёт неоднородная белая полоса, которая начинается с двигательного отсека. По мнению эксперта, это был не дым, а масло.

— У Колтового, скорее всего, масло было выгнано, когда он летел еще над трассой. Буквально несколько секунд, полминуты и двигатель без масла, — говорит Антипов.

Также эксперт отметил, что Колтовому нужно было сразу на это реагировать, а он, видимо, сразу не обратил внимания на показатели.

— Всегда прибор номер один — это температура самого двигателя и давление масла. Если давление масла пропало, он должен был сделать разворот и совершить посадку.

Также Антипов не исключает, что Колтовой мог взлетать без масла. Могли его не залить, либо залить, но при этом не обеспечить герметичность.

Эксперт считает, что следователи должны были в первую очередь обследовать то место, где он заводил двигатель. Если проблемы с маслом были по вине техников, то оно должно было оставить следы на месте стоянки самолета.

Юрий Антипов заключил, что в катастрофе есть косвенная вина пилота, его инструкторов и тех, кто готовил самолет к вылету.