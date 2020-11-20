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В прямом эфире на Амур.инфо разыграют билеты в резиденцию Дедушки Мороза

В прямом эфире на Амур.инфо разыграют билеты в резиденцию Дедушки Мороза
Фото: pronedra.ru

В субботу, 21 ноября, в 12:00 в прямом эфире на сайте Амур.инфо отметят прошедший 18 ноября день рождения Деда Мороза. Помощницы зимнего волшебника проведут розыгрыш сладких призов и трёх билетов в резиденцию Дедушки Мороза. Потом юных амурчан научат делать «тёплое эскимо» и организуют танцевальный флешмоб.

— Правила розыгрыша очень простые. Нужно нарисовать поздравительную открытку ко дню рождения Деда Мороза, а потом сфотографироваться со своей открыткой и прислать фото на официальный WhatsApp резиденции – 8-965-671-12-31. Фотографии принимают до сегодняшнего вечера, 20 ноября, 18:00. В резиденцию уже прислали около 70 открыток для Деда Мороза, — рассказала управляющий партнёр резиденции Дедушки Мороза в городе Благовещенске Ольга Дьяченко.

После розыгрыша для детей проведут сладкий мастер-класс по приготовлению «тёплого эскимо». Чтобы поучаствовать в прямом эфире, понадобится пачка печенья, упаковка сливочного масла, банка сгущённого молока, две-три плитки шоколада, какао, деревянные палочки-шпажки и кондитерские посыпки.

А после урока кулинарии помощники Деда Мороза проведут для детей танцевальный флешмоб — игру-песню.

— Можно также написать поздравление для Дедушки Мороза на телефон резиденции, а помощники зачитают его в прямом эфире. Автор самого лучшего поздравления также получит сладкий подарок, — рассказала Ольга Дьяченко.

Напомним, что в России день рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступает настоящая зима. А недавно журналисты Амур.инфо спросили у благовещенцев, что бы они подарили Деду Морозу.

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#конкурсы #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    к новому году Форум будет?

  • Mr. Mustard

    Mr. Mustard
    49 минут назад

    Кроненбергк новому году Форум будет?


    Напишите Деду Морозу

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