В прямом эфире на Амур.инфо разыграют билеты в резиденцию Дедушки Мороза

В субботу, 21 ноября, в 12:00 в прямом эфире на сайте Амур.инфо отметят прошедший 18 ноября день рождения Деда Мороза. Помощницы зимнего волшебника проведут розыгрыш сладких призов и трёх билетов в резиденцию Дедушки Мороза. Потом юных амурчан научат делать «тёплое эскимо» и организуют танцевальный флешмоб.

— Правила розыгрыша очень простые. Нужно нарисовать поздравительную открытку ко дню рождения Деда Мороза, а потом сфотографироваться со своей открыткой и прислать фото на официальный WhatsApp резиденции – 8-965-671-12-31. Фотографии принимают до сегодняшнего вечера, 20 ноября, 18:00. В резиденцию уже прислали около 70 открыток для Деда Мороза, — рассказала управляющий партнёр резиденции Дедушки Мороза в городе Благовещенске Ольга Дьяченко.

После розыгрыша для детей проведут сладкий мастер-класс по приготовлению «тёплого эскимо». Чтобы поучаствовать в прямом эфире, понадобится пачка печенья, упаковка сливочного масла, банка сгущённого молока, две-три плитки шоколада, какао, деревянные палочки-шпажки и кондитерские посыпки.

А после урока кулинарии помощники Деда Мороза проведут для детей танцевальный флешмоб — игру-песню.

— Можно также написать поздравление для Дедушки Мороза на телефон резиденции, а помощники зачитают его в прямом эфире. Автор самого лучшего поздравления также получит сладкий подарок, — рассказала Ольга Дьяченко.

Напомним, что в России день рождения Деда Мороза отмечают 18 ноября. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступает настоящая зима. А недавно журналисты Амур.инфо спросили у благовещенцев, что бы они подарили Деду Морозу.