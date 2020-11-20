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20ноября
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сегодня, 12:15 0

В Арктику проведут высокоскоростной интернет за 65 миллиардов рублей

В Арктику проведут высокоскоростной интернет за 65 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Подводную волоконно-оптическую линию связи проведут в Арктической части России, она пройдёт от Мурманска до Владивостока. Проект финансирует государство, сообщает агенство морского и речного транспорта страны.

Проект реализуют министерство трнаспорта, агенство морского и речного транспорта страны и росморпорт. Оператором проекта выбрали «Морсвязьспутник». На реализацию уйдет 65 миллиардов рублей. Как рассказал гендиректор «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников в разговоре с РБК, интернет проведут за счёт государства.

На данный момент провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектировать аналогичные объекты в посёлках Амдерма и Диксон. Первый участок от Териберки до Амдерма запустят в 2021 году, полностью завершат проект в 2026.

Как объяснил Куропятников, в первую очередь интернет проводят для государственных, административных структур и местных жителей. Однако, при строительстве сразу закладывают избыточную ёмкость, чтобы оказывать услуги коммерческим заказчикам и развивать транзит международного трафика. По проекту, линия должна будет самостоятельно зарабатывать на своё обслуживание. За 65 миллиардов построят саму линию, без дополнительных ответвлений, предполагается, что линии-ответвления до населённых пунктов будут строить за счёт средств заказчика.

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#интернет

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