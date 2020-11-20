В Приамурье по поручению Юрия Трутнева два дня работала специальная медицинская комиссия

Со среды, 18 ноября в Амурской области работала специальная медицинская комиссия Минздрава России. Два федеральных специалиста посетили регион по поручению полпреда Юрия Трутнева.

Работала комиссия два дня. Эксперты проверили, как организована работа и помощь пациентам в стационарных и амублаторно-поликлинических условиях.

— Специалисты заходили в красную зону, посмотрели, как работают наши коллеги в городской клинической больнице, детской городской клинической больнице, там, где у нас организованы инфекционные госпитали. Посмотрели работу одной из поликлиник, — рассказала руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева. — Сегодня у нас обстановка сложная, но не хуже, чем в других регионах. Неплохая у нас ситуация с тем, что уже начата выдача лекарственных препаратов пациентам, которые получают амбулаторное лечение. У нас применяется маршрутизация пациентов, которые получают лечение по тяжести состояния. Есть некоторые моменты, на которые обратили особое внимание. Разработана дорожная карта, которую мы будет сейчас отрабатывать. Все те рекомендации, которые нам дали наши коллеги из Москвы, мы их примем к сведению и постараемся всё учесть.

Напомним, что на федеральные и региональные средства в Приамурье закупили лекарства для пациентов, которые лечатся на дому.

— Мы заключили контракты с поставщиками, чтобы обеспечивать лекарствами наших пациентов. Препараты идут к нам поэтапно, производители не успевают быстро производить такой большой объём на всю страну. По мере того, как к нам поступают лекарственные препараты, они сразу распределяются, передаются в медицинские организации и доводятся до пациентов. Они не ждут на складе ни одного дня, — добавила Светлана Леонтьева.

Руководитель амурского минздрава также отметила, что сегодня в области ждут большого поступления препаратов.