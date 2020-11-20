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сегодня, 11:35 2

Мэр Благовещенска запустил опрос — нужен ли горожанам фейерверк

Мэр Благовещенска запустил опрос — нужен ли горожанам фейерверк

Олег Имамеев в своём инстаграме запустил опрос о праздновании Нового года и праздничном фейерверке. А заодно объяснил, почему не согласен с мнением отказаться от «излишеств» в этот праздник.

Как написал мэр, многие люди призывают отказаться от праздника, а деньги направить на борьбу с коронавирусом. Также многие требуют остановить реконструкцию набережной, подождать с освещением.

— Денежные средства на новогоднее оформление носят целевой характер. Областное правительство направило их нам в рамках субсидии как административному центру. При всём желании потратить их на аппараты ИВЛ, лекарства, доплаты медикам и т. д. мы не можем! Я понимаю, что эмоций у каждого из нас сейчас много, но давайте на эту тему спекулировать не будем. Есть закон, нарушить который мы не имеем права, и точка, — заявил Олег Имамеев.

Также встаёт вопрос насколько уместно украшать город, когда люди массово болеют, растёт количество умерших.

— Да, уместно! И более того, это нужно делать! Вместе с вами скорблю по ушедшим, соболезную родственникам и близким. Но жизнь, так или иначе, продолжается. Возможно, перебором будет сравнение, но и в самые тяжёлые годы страны всегда было важно подарить людям праздник. Считаю, что Новый год должен оставаться Новым годом и сейчас. Да, без массовых мероприятий и в кругу родных (рекомендации в ближайшее время даст областной оперативный штаб). Но очень важно создать атмосферу праздника. Для всех: взрослых и детей. И так чересчур много поводов для уныния в последнее время, — ответил мэр Благовещенска.

Результат голосования, по словам мэра, не будет служить руководством к действию. Он необходим для изучения общественного мнения, настроения горожан и будет учитываться при принятии решения.

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#мэрия #праздники

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    23 минуты назад

    Читая инстаграмм мэра на эту тему счтаю, что очень многие жители очень любят страдать по любой причине. Им не нужны поводы для радостей - они просто унылые жители, у которых нихрена в жизни не бывает (и не будет никогда, да-да) весёлого. В Новый год такие олени наверное сядут в уголок и будут плакать и жаловаться на судьбу.

    И у таких нечего и спрашивать .. сделать опрос в интаграме и всех в Чёрный список отправить, как токсичное население абьюзеров.

    А остальным и их детям хочется видеть праздника, фейерверков и ярко наряженный город, горки, дед мороз и вседела.

  • старатель

    старатель
    18 минут назад

    на фоне роста цифир ковида ходить по фиерверкам ярким горкам , наряженному городу , да месье знает толк в борьбе с пандемиями

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