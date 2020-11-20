Мэр Благовещенска запустил опрос — нужен ли горожанам фейерверк

Олег Имамеев в своём инстаграме запустил опрос о праздновании Нового года и праздничном фейерверке. А заодно объяснил, почему не согласен с мнением отказаться от «излишеств» в этот праздник.

Как написал мэр, многие люди призывают отказаться от праздника, а деньги направить на борьбу с коронавирусом. Также многие требуют остановить реконструкцию набережной, подождать с освещением.

— Денежные средства на новогоднее оформление носят целевой характер. Областное правительство направило их нам в рамках субсидии как административному центру. При всём желании потратить их на аппараты ИВЛ, лекарства, доплаты медикам и т. д. мы не можем! Я понимаю, что эмоций у каждого из нас сейчас много, но давайте на эту тему спекулировать не будем. Есть закон, нарушить который мы не имеем права, и точка, — заявил Олег Имамеев.

Также встаёт вопрос насколько уместно украшать город, когда люди массово болеют, растёт количество умерших.

— Да, уместно! И более того, это нужно делать! Вместе с вами скорблю по ушедшим, соболезную родственникам и близким. Но жизнь, так или иначе, продолжается. Возможно, перебором будет сравнение, но и в самые тяжёлые годы страны всегда было важно подарить людям праздник. Считаю, что Новый год должен оставаться Новым годом и сейчас. Да, без массовых мероприятий и в кругу родных (рекомендации в ближайшее время даст областной оперативный штаб). Но очень важно создать атмосферу праздника. Для всех: взрослых и детей. И так чересчур много поводов для уныния в последнее время, — ответил мэр Благовещенска.

Результат голосования, по словам мэра, не будет служить руководством к действию. Он необходим для изучения общественного мнения, настроения горожан и будет учитываться при принятии решения.