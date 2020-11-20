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20ноября
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сегодня, 11:23 0

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в России в обмен на инвестиции

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в России в обмен на инвестиции
Фото: pixabay.com

Министерство экономического развития России подготовило законопроект, согласно которому иностранцы смогут получить вид на жительство по упрощенной схеме, сообщают «Известия». Условие для получения вида на жительсва — инвестиции в российский бизнес.

Размер инвестиций в законопроекте определён, необходимо выполнить один из критериев:

— Владение российской компанией с капиталом не менее 15 миллионов рублей или иностранной компанией с капиталом от 50 миллионов рублей, срок работы которой – от трёх лет;

— Инвестиции от 15 миллионов рублей в российский бизнес, при этом компания должна существовать не менее трёх лет, уплатить не менее 6 миллионов рублей налогов и трудоустроить не менее 25 человек;

— Оформление своего ИП с вкладом от 10 миллионов рублей и трудоустройством не менее 10 россиян;

— Владение на протяжении трёх лет российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью от 30 миллионов рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан. Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой».

—Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса, — отметил первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

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#российская власть #финансы

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