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сегодня, 11:04 0

Ольга Слуцкер рассказала о разводе и разлуке с детьми

Ольга Слуцкер рассказала о разводе и разлуке с детьми
Фото: rusdialog.ru

Одиннадцать лет назад состоялся громкий развод сенатора Владимира Слуцкера с его женой Ольгой, президентом известной в России сети фитнес-клубов. Муж вывез десятилетнего сына и пятилетнюю дочь из страны и полностью перекрыл общение Ольги с детьми. Об этом пишут Вести.ru.

Ольга Слуцкер рассказала об этой истории в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

С будущим мужем она познакомились, когда он уже был успешным человеком. После свадьбы они жили в обычной трехкомнатной квартире вместе с родителями Владимира и его бабушкой.

К рождению сына Миши Ольга уже создала успешную фитнес-империю. Но она решила посвятить себя воспитанию долгожданного сына, стала меньше бывать в офисе. Потом на свет появилась дочь Аня.

Казалось, что теперь у Ольги есть всё. Но в 2009 году ее муж подал на развод, забрав детей себе.

Судебный процесс длился несколько лет. Владимир Слуцкер даже ненадолго не давал Ольге увидеть детей, все её попытки разбивались о закрытые двери. Бывший муж говорил всем, что она плохая мать. Тогда на её сторону встали многие, в том числе и её давний друг Федор Бондарчук.

Старшие дети Ольги, Михаил и Анна, так и живут с отцом в другой стране. На вопрос Бориса Корчевникова, смогла ли она простить своего мужа, Ольга ответила, что ей удалось отпустить обиды и воспоминания. Теперь у неё уже другая жизнь.

В 2013 году у Ольги Слуцкер родились девочки-близнецы. А через два года —сын. В жизни появились новые цели и смыслы, а также появилось желание помогать тем, кто прошел через подобные испытания.

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#дети #СМИ

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