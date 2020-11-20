Специалисты центра «Доброта» занимаются с детьми-инвалидами на дому

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Выездные бригады центра «Доброта» в Благовещенске занимаются с детьми по технологии «реабилитация на дому». Курс реабилитации в домашних условиях проводится по индивидуальной программе, которая учитывает особенности каждого ребёнка. Выездные бригады сформировали из специалистов центра и привлечённых специалистов, сообщает портал правительства Приамурья.

С ребёнком работают одновременно несколько специалистов, которые развивают навыки социализации, двигательной и коммуникативной активности. Специалисты обучают и самих родителей. Мамам и папам рассказывают — как правильно использовать реабилитационные средства, как нужно ухаживать за своим ребёнком и какие занятия можно проводить в домашних условиях.

Психолог Ольга Головко уделяет особое внимание развитию и коррекции познавательных процессов памяти, внимания, мышления у детей-инвалидов. А также консультирует родителей и проводит анкетирование семей. Социальный педагог Евгения Рожкова проводит работа по развитию логики, мышления, мелкой моторики рук. Занятия часто проходят в игровой форме. Занятия и консультации по адаптивной физической культуре проводит инструктор Артур Литовченко. Подбор упражнений определяется индивидуально.

Амурчанам, желающим получить социальные услуги по технологии «реабилитация на дому» необходимо обратиться в центр «Доброта» по телефонам: 8 (4162) 44-31-09, 8 (924) 844-00-25, или отправить заявку на электронную почту dobrotaso8@mail.ru.