В Приамурье за неделю больных коронавирусом стало больше на 13 процентов

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Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за неделю с 13 по 19 ноября количество новых заболевших в Амурской области выросло на 13 %. Таким образом общее количество больных составило 9 666 человек.



Помимо Приамурья, аналогичный показатель заболеваемости на Чукотке, в Забайкалье и Бурятии. Эти субъекты традиционно впереди всех в Дальневосточном федеральном округе по количеству заболевших, в то время как наименьшие показатели демонстрируют Магаданская область и Камчатка.

Абсолютным лидером по числу заболевших в регионе является Хабаровский край, там 21 046 больных. Однако, темпы прироста относительно невелики – всего 10%.

В целом по России зарегистрированы 2 015 608 случаев заболевания, это пятое место в мире. Четвертое место в рейтинге занимает Франция, на третьем – Бразилия, на втором – Индия. Первое место по количеству выявленных больных традиционно удерживают Соединенные Штаты Америки, здесь болеет 11 613 875 человек.