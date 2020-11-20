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20ноября
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сегодня, 10:33 0

На Сахалине полицейские задержали амурчанина, который делал «закладки»

На Сахалине полицейские задержали амурчанина, который делал «закладки»
Фото: 65.мвд.рф

В Сахалинской области задержали ранее судимого 19-летнего амурчанина. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

— Сотрудники установили, что молодой человек ещё в Амурской области переписывался в мессенджере с неизвестными, чтобы заработать на сбыте наркотических средств. Его «кураторы» направили его Южно-Сахалинск и поручили делать тайники-закладки с наркотиками, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Полицейские задержали подозреваемого при получении им очередной партии. У него изъяли 50 свертков с синтетическими наркотиками весом более 23 грамм.

По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. А злоумышленник заключён под стражу.

Напомним, что недавно в Магдагачинском районе прямо в огороде местного жителя обнаружили тысячу кустов конопли и более 200 граммов готовой марихуаны. А в Благовещенске к четырём годам в колонии строгого режима приговорили мужчину, который помог своим знакомым купить гашишное масло. С июня по октябрь в Приамурье изъяли 783 килограмма наркотиков.

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#закон #происшествия

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