Амурчанин приревновал возлюбленную к гостю и выстрелил в неё из охотничьего ружья

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30-летнего жителя поселка Ушумун Магдагачинского района обвиняют в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла 12 сентября в частном доме по улице Суворова.

32-летняяя амурчанка, сожительница обвиняемого, сидела на кухне и вела беседу с гостем семьи, другом своего возлюбленного. Мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приревновал свою гражданскую супругу к гостю, взял охотничье ружьё и выстрелил картечью через деревянную перегородку прямо в девушку. Она скончалась на месте преступления.

Позже, в ходе обыска дома, следователь обнаружил и изъял несколько патронов к нарезному оружию.

На период предварительного следствия обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственный комитет Приамурья.

Не так давно в Приамурье осудили жителя Зейского района. Мужчина застрелил своего сына из охотничьего ружья. А в Черемхово амурчанин застрелил свою невестку. Орудием убийства тоже стало охотничье ружьё.