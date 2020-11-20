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сегодня, 09:50 0

Ирина Цывина вывезла ордена Евгения Евстигнеева в Америку

Ирина Цывина вывезла ордена Евгения Евстигнеева в Америку
Фото: irk.kp.ru

Ирина Цывина, жена Евгения Евстигнеева, всегда хотела, чтобы медали, ордена и письма артиста хранились в музее. Стало известно, что актриса ещё несколько лет назад вывезла вещи покойного супруга в США и передала подруге, пишет StarHit.

Евгений Евстигнеев был женат на Ирине Цывиной шесть лет. Актриса тяжело переживала его смерть и бережно хранила вещи мужа. Но после смерти Цывиной их в квартире не нашли.

Оказывается, Ирина Цывина перевезла награды Евстигнеева в США. Она передала раритеты своей подруге Нателле, которая хранила их все эти годы.

По словам Нателлы, Ирина очень хотела, чтобы эти вещи оказались в музее. Подруга Цывиной собирается привезти их в Россию.

«Все-таки память о Евстигнееве должна принадлежать народу, которому он служил», — уверена Нателла.

Дети Цывиной согласились с подругой матери, что ордена нужно отдать в музей.

Журналисты программы «Пусть говорят» связались с Марией Селянской, дочерью Евстигнеева. Для нее новость о наградах отца стала полной неожиданностью. Она о них не знала, но также поддержала идею передать ордена и медали в музей.

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#культура #память

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