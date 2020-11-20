Тотальный — на Дальний: ДФО может стать центром Тотального диктанта в 2021 году

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Тотальный диктант в следующем году может пройти на Дальнем Востоке. В число 13 российских и зарубежных городов, соревнующихся за столицу диктанта, вошёл Якутск — этот дальневосточный город пока лидирует по количеству голосов.

ДФО опережает другие регионы России по количеству голосов, отданных за столицу глобального просветительского проекта. За Якутск проголосовали уже больше 5000 человек, на втором месте, с отрывом почти в 2000 голосов— Томск. Проведение Тотального диктанта на Дальнем Востоке станет мощным стимулом для развития литературы в регионе — считают члены жюри премии имени В.К. Арсеньева.

— Дальний Восток получил шанс во второй раз стать столицей Тотального диктанта, и это прекрасно. Мне в Тотальном диктанте больше всего, возможно, нравится то, что эта идея родилась не в Москве и даже не в Петербурге, но стала всероссийской. То есть она работает на концепцию «полистоличности» России, которая мне очень симпатична. Голосуя за Якутск, мы продвигаем и этот замечательный старинный город, через который в своё время Россия шла к Тихому океану и осваивала Дальний Восток, и весь регион, и зауральскую Россию вообще. Тотальный — на Дальний! — говорит Василий Авченко, номинант Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К.Арсеньева 2019 года и член жюри Премии 2020 года.

Если Дальний Восток победит, центральная Россия больше узнает об отдалённом регионе.

— Якутия для жителя центральной России — другой мир, другая планета. Меня этот регион пленил, когда я познакомилась с ним чуть ближе на этнографической конференции в музее антропологии и этнографии. Разнообразие религиозных верований, традиционные представления о мироустройстве, жизнь в условиях вечной мерзлоты, своеобычные культурные традиции и парадигмы — это и многое другое, к сожалению, зачастую даже эхом не доносится до людей, живущих за пределами Дальнего Востока, что не может не иметь таких последствий, как узость представлений о России и мире в целом, разобщённость, разомкнутость в пределах страны. Я поддерживаю Якутск в борьбе за звание Столицы тотального диктанта. Это хоть ещё и не широкий мост между Якутией и остальной Россией, но такое уверенное рукопожатие. В конце концов, мы для того, в частности, и живем, чтобы узнавать друг о друге и радоваться открытиям, — считает Анастасия Строкина, номинант Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К.Арсеньева 2019 года в номинации «Детская проза» и член жюри Премии 2020 года.

Писатели из Якутии в прошлом году достойно представили свой регион на литературном конкурсе и это говорит о многом.

— В прошлом году на вручении премии «Дальний Восток» имени В.К.Арсеньева большинство наград получили писатели из Якутии. Я считаю, что это прямой знак, надо поддержать развитие литературы в Якутии, да и на Дальнем Востоке в целом, в том числе и с помощью проведения мероприятий, таких как «Тотальный диктант». Чем больше внимания регионам — тем лучше, — отмечает Андрей Рубанов, член жюри Премии 2020 года.

В 2018 году ДФО уже принимал автора Тотального диктанта: Гузель Яхина читала отрывок из своего романа «Дети мои» во Владивостоке.

В 2021 году у Дальнего Востока есть все шансы во второй раз стать столицей глобального просветительского проекта «Тотальный диктант». На сайте проекта проходит голосование за город, который примет автора текста Дмитрия Глуховского 10 апреля 2021 года.

Голосовать за столицу Тотального диктанта-2021 можно до 24 ноября. В этот день объявят пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. Победителя выберут и объявят 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта.

Этой весной в Благовещенске «Тотальный диктант» переносили из-за коронавируса. 17 октября акция состоялась в онлайн-режиме. «Тотальный диктант» писали и в Благовещенске, и в Арктике, а в Циолковском участники акции получили одиннадцать двоек.