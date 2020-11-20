В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт». Как удалось выяснить, причина в том, что закрылась компания, которая занималась его техподдержкой.

Начав свою работу в тестовом режиме с лета 2018 года, приложение оказалось очень удобным средством слежения за общественным транспортом, что называется «в реальном масштабе времени». Проще говоря, с его помощью можно было увидеть, где находится каждый конкретный автобус в любой текущий момент.

Но, к сожалению, постепенно работа приложения становилась далека от идеальной, отображаемая картина движения общественного транспорта не совпадала с реальностью, а к осени текущего года оно и вовсе прекратило свою работу.

Для выяснения ситуации, редакция Амур.инфо обратилась в администрацию города Благовещенска.

— Серьезные сбои в работе приложения связаны в основном с тем, что организация, которая продвигала приложение в Благовещенске и осуществляла его техническую поддержку, прекратила эту деятельность, — сообщили нам в пресс-службе мэрии.

Как нам стало известно, сегодня на уровне региона уже идёт работа над созданием подобного сервиса. Он будет работать на территории всей области.