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20ноября
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сегодня, 09:20 6

В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт»

В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт»
Фото: admblag.ru

В Благовещенске перестало работать приложение «Умный транспорт». Как удалось выяснить, причина в том, что закрылась компания, которая занималась его техподдержкой.

Начав свою работу в тестовом режиме с лета 2018 года, приложение оказалось очень удобным средством слежения за общественным транспортом, что называется «в реальном масштабе времени». Проще говоря, с его помощью можно было увидеть, где находится каждый конкретный автобус в любой текущий момент.

Но, к сожалению, постепенно работа приложения становилась далека от идеальной, отображаемая картина движения общественного транспорта не совпадала с реальностью, а к осени текущего года оно и вовсе прекратило свою работу.

Для выяснения ситуации, редакция Амур.инфо обратилась в администрацию города Благовещенска.

— Серьезные сбои в работе приложения связаны в основном с тем, что организация, которая продвигала приложение в Благовещенске и осуществляла его техническую поддержку, прекратила эту деятельность, — сообщили нам в пресс-службе мэрии.

Как нам стало известно, сегодня на уровне региона уже идёт работа над созданием подобного сервиса. Он будет работать на территории всей области.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    2 часа назад

    Сколько, говорите было затрачено на эту херню?

    И эта... статистику бы глянуть, кто этой хернёй реально пользовался.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Я пользовалась,очень удобно было,знать в какое время подойдет автобус.Надеюсь,что приложение заработает вновь.

  • Deneo

    Deneo
    2 часа назад

    Нисколько. Приложение разработано сторонней компанией и просто брало информацию о передвижении транспорта в РНИЦ Амурской области. У них для большинства регионов этот сервис работал.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    мало денег приносила...

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Я сколько раз не пытался ей пользоваться, никогда не работала нормально.

  • фейеричный

    фейеричный
    4 минуты назад

    Она и не работала. На 39-м маршруте всегда было нарисовано только два автобуса. Один всегда на конечной остановке; другой постоянно возле "кольца", возле "Перекрестка"

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