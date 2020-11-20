Василий Орлов: «Для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь с родителями»

Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в межрегиональной конференции по вопросам организации бесплатного питания в школах. Площадкой проведения конференции стала Амурская область. По ее итогам лучшие практики и наиболее эффективные предложения будут вынесены на обсуждение всероссийского уровня, сообщает пресс-служба правительства области.

В конференции дистанционно участвовали представители всех 11 субъектов Дальнего Востока, а также первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

— Амурская область организовала бесплатное питание учеников начальных классов в октябре 2019 года. В течение учебного года мы справлялись силами областного бюджета. В этом учебном году благодаря финансированию из федерального бюджета стоимость бесплатных завтраков возросла в три раза и составила 63 рубля за порцию в южных территориях и 73 – в северных. Это серьезно улучшило рацион школьников. Вопрос организации бесплатного школьного питания буду и далее контролировать лично. Практически в каждой командировке я проверяю школьные пищеблоки и уверен, что на старом оборудовании физически невозможно приготовить максимально полезные блюда, поэтому в этом году на оснащение школьных пищеблоков мы выделили 120 миллионов рублей. Кроме того, важно обращать внимание на оснащение столовых, сервировку, внешний вид работников. Также отдельное внимание надо уделять мнению детей и родителей. Для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь, — рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Значимость обратной связи отметил и первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

— Крайне важно быть открытыми, вовлекать для контроля качества питания родительские сообщества и общественные организации. Радует и то, что губернаторы лично контролируют этот вопрос, — отметил Дмитрий Глушко.

Напомним, с начала учебного года ученики начальных классов во всех школах страны начали получать бесплатное горячее питание. К выполнению поручения президента приступили все 11 субъектов Дальнего Востока. Благодаря тому, что Амурская область начала эту работу еще в 2019 году, регион успел наработать некоторые практики.

— С целью своевременного решения проблемных вопросов в области ведется несколько мониторингов: мониторинг удовлетворенности родителей организацией горячего питания, мониторинг сайтов образовательных организаций, ведется отчет глав органов местного самоуправления на заседаниях правительства о контроле качества питания, — пояснила зампред регионального правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Что касается обновления оборудования школьных пищеблоков, главная задача – не только заменить старое оборудование на современное, энергоэффективное, но и повысить профессиональные компетенции школьных поваров. В новых мастерских WorldSkills Амурского колледжа сервиса и торговли организовано обучение таких работников.

Как было подчеркнуто на конференции, важно не просто кормить детей, но и воспитывать их. Здесь все играет роль: оформление столовых, то, как одеты работники, как они себя ведут. С целью формирования у детей культуры здорового питания амурским минобрнауки разработана специальная региональная программа, которая уже находится на стадии внедрения.

Конференция продолжится сегодня. 20 ноября запланирована работа онлайн-студий. Здесь участники подробнее остановятся на таких вопросах, как нормирование питания в образовательных организациях, применение типовых меню, контроль качества продуктов, оснащение пищеблоков школьных столовых современным оборудованием, нормативно-правовое обеспечение организации школьного питания и других.