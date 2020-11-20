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Выбор читателей за 19 ноября

Выбор читателей за 19 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 19 ноября.

В страшном ДТП в Шимановском районе погиб человек

17 ноября в 17:40 в Шимановском районе на 1 276 километре автодороги «Амур» произошло ДТП со смертельным исходом.

Конфликт вокруг «Петропавловска»: ставки повышаются

На фоне продолжающейся тяжбы вокруг «Петропавловска» и уголовных обвинений, предъявленных новому гендиректору Максиму Мещерякову, в федеральных и амурских СМИ вновь прошла серия публикаций, пытающихся дискредитировать прежнее руководство и оказать давление на арбитражные суды. Тем временем остается все меньше сомнений в том, что интересы группы акционеров лежат далеко за пределами «повышения эффективности предприятий», о которой они говорят публично. Им критически необходим доступ к банковским счетам «Покровского Рудника» здесь и сейчас.

В Благовещенске квартиру должницы продали в счёт погашения кредита

В столице Приамурья судебные приставы помогли продать квартиру должницы. Квартиру стоимостью 1,3 миллиона удалось продать дороже — покупатели оценили её в 2,2 миллиона рублей. Этого хватило полностью, чтобы погасить задолженность и исполнительский сбор в 140 тысяч рублей.

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19

В Приамурье за сутки выявили 156 новых заражений коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 112 человек выздоровели, девять – скончались.

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#Обзор #интернет #СМИ

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