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20ноября
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Картины благовещенских художниц оказались на одной выставке с Пикассо и Шагалом в Шанхае

Картины благовещенских художниц оказались на одной выставке с Пикассо и Шагалом в Шанхае
Фото: @amurexport

Работы двух амурских художниц – Анны Тюриной и Марины Ковунниковой – прямо сейчас могут оценить посетители одной из крупнейших выставок современного искусства Shanghai Art Fair. На выставке размещены работы современных художников со всего мира, а также картины признанных мастеров с мировым именем, таких как Пикассо, Шагал, Ренуар, Рембрандт и другие.

– Экспозиция нашего региона сразу привлекает внимание, благодаря креативной и яркой подаче. Из-за пандемии лично встречать посетителей выставки авторы работ не смогли, но Амурская область на связи! Мероприятие сопровождает онлайн-трансляция, ответы на все вопросы оперативно отправляются в мессенджеры. Коммуникация с посетителями происходит и возле самого стенда в Шанхае. Там работает представитель, – рассказали в центре поддержки экспорта Амурской области.

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#Китай #культура

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